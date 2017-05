Pian eivät katkea sähköt, eivätkä joutsenten kaulat

Niklas-Salminen mainitsee kirjoituksessaan (SHL 4.9.) nimemme, syystä jota emme tiedä, emme ole kunnanhallituksen jäseniä. Haluamme joka tapauksessa kiinnittää lukijan huomion muutamaan seikkaan.

On erinomaista, että Kangasalan virkamiehiltä ja kunnanhallitukselta löytyy kykyä, taitoa ja luovaa otetta nähdä asioita toisinkin kuin aina ennen on tehty. Kiitos siitä. Pysähtyneisyyden aikaa emme halua.

Kun valtiokonttorilta haettiin kahden perillisittä kuolleen henkilön omaisuutta Kangasalan kunnalle, kunnanhallitus toimi juuri niin kuin lainsäätäjä on lain kirjaimen tarkoittanut. Omaisuus käytetään Rakennettavan kulttuuritalon toiminnan edistämiseen sekä kyseisten tilojen varustamiseen liittyviin hankintoihin. Näin ollen valtiokonttorin oli helppo hyväksyä ehdotus.

Jos summa käytetään esimerkiksi flyygelin hankintaan, se palvelee juuri oikeaa tarkoitusta. Niklas-Salminen on kylläkin ollut kiinnostunut lähinnä flyygelin varastoimisesta ulkona lastaussillalla (!?), jonne hän on jostain syystä käsittänyt flyygelin sijoitettavan.

Kimmo Pyykön elämäntyöhön voi tutustua osoitteessa galleriat.net/kimmopyykko. Suuria kokonaisuuksia onkin joskus vaikea hahmottaa. Niinpä Niklas-Salminen nostaa esiin satojen teosten joukosta muutaman, jotka SDP on ostanut vaalityöhön. On syytä onnitella puoluetoimistoa jälkikäteenkin siitä, että se on osannut valita yhteistyökumppanikseen yhden merkittävimmistä suomalaisista kuvanveistäjistä. Taiteen voimaan on uskonut moni muukin puolue, jollakin on tosin voinut olla huonompi ”tuuri” yhteistyökumppanin valinnassa.

Jos Niklas-Salminen tutkisi Kimmo Pyykön elämäntyötä tarkemmin, hän ilahtuen hämmästyisi monille hänelle uusista asioista. Omia taidekäsityksiä – jos sellaisia on – on tarpeen pystyä ennakkoluulottomasti aukaisemaan, se on jopa suositeltavaa.

Eikä Niklas-Salmisen tarvitse nähdä paljoakaan vaivaa löytääkseen jälkiä oman viiteryhmänsä keskustan ja Pyykön väliltä. Yhdessä presidentti Urho Kekkosen kanssa työstetty UKK:n oma kuva on aivan omaa luokkaansa. Sen materiaalina on leipälapio ja kuolaimet. Työ on herättänyt myös kansainvälistä huomiota, kiitos Keskustapuolueen ennakkoluulottomuuden.

Kangasalatalon sisältötyöryhmä on luovuttanut raporttinsa kunnanhallitukselle. Varsin mittavasta raportista voi päätellä, että valtaosa sen jäsenistä on kesän aikana käyttänyt voimavaransa uusien toimintatapojen ja rakentavien ratkaisujen löytämiseen. Yhteen hiileen puhaltamalla Kangasala-talosta saadaan kaikkien kangasalaisten talo, josta olemme ylpeitä.

Raimo Kouhia, valtuuston pj

Pekka Lahti, sd-valtuustoryhmän pj