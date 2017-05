Tuottelias lasitaiteilija Villa Armaassa

Galleria Villa Armaassa avautui Kyllikki Suden lasitaidenäyttely. Susi on yksi Suomen tuotteliaimpia lasitaiteilijoita. Hänen käsissään on valmistunut yli 20 vuoden ajan hyvin eri tyyppisiä teoksia niin kirkkoihin kuin yksityiskoteihin. Lammilla sijaitsevassa luostarissa on esillä runsas 100 Suden lasimaalausta ja mosaiikkityötä. Lasin käsittely vaatii erikoistaitoja ja osaamista matriaalin vaarallisuuden vuoksi. Susi on luonut oman tekniikkansa mosaiikkilasin sekä sulatelasin tekemiseen taiteeksi.

Kyllikki Susi on syntynyt 1936 Hauholla ja ollut perheessä ainoa lapsi. Hän kertoi, ettei lapsuudessa ollut lähimaillakaan muita samanikäisiä lapsia, jolloin hänen täytyi keksiä kaikki leikkinsä itse. Niinpä pihan santakasa oli yksi mieluisimpia leikkipaikkoja, jonne hän toi pihapiirin perältä kivikasasta löytämiään ruskeita, vihreitä ja kirkkaita lasinpalasia, joita hän ihaili auringonvaloa vasten. Hänen äitinsä oli lasileikit kieltänyt ja johtuen ehkä myös siitä, lasipalaset kiehtoivat Kyllikkiä, ja aina kun äidin silmä vältti, hän kävi etsimässä lasipalasia, kunnes hän erään kerran satutti jalkapohjansa lasiin. Siihen lasileikit sitten loppuivat.

Kyllikki Susi valmistui farmaseutiksi ja tuli oman perheen aika. Töissä ollessaan hän osallistui erilaisille taidealan kursseille, mutta vasta jäätyään eläkkeelle hän löysi erilaiset lasityökurssit. Ensimmäiselle lasikurssille mentyään häntä pelotti kovasti, sillä hänellä ei ollut minkäänlaista aavistustakaan, kuinka vaarallista lasin käsittely olisi ja mielessään hän kuulikin alussa äitinsä toruvan äänen, ettei hänen pidä lasiin koskea. Opiskelun alkuun päästyään tieto vapautti Kyllikin näistä peloista ja erilaiset lasityöstötapojen opit alkoivat vähitellen tehota.

Jossain vaiheessa häntä alkoivat kiinnostaa ikonit ja Raamatun aiheet ja hän ryhtyi opiskelemaan myös tätä aihepiiriä, sillä esim ikoneissa on kaikki hyvin tarkasti määriteltyä.

Kyllikki Susi kuuluu Suomen Lasitaiteilijat, Lasita ry:n ryhmään sekä Hämeen taidekäsityöläisiin. Näiden ryhmien kanssa hänen työnsä ovat kiertäneet liki 50:ssä vuosinäyttelyssä ympäri Suomen. Hän on pitänyt myös useita yksityisnäyttelyitä. Hänen suurikokoisia lasi-ikoni töitään on pysyvästi esillä muun muassa Lammilla sijaitsevassa Athos-säätiön luostarikirkossa liki 50 kappaletta. Lisäksi hänellä on teoksia esimerkiksi Hämeenlinnan, Hauhon ja Pälkäneen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa. Galleria on avoinna ke-pe 16-19 ja la-su 12-18. Näyttely on avoinna 11.6. saakka.