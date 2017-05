Vanhaa arvostaen, uutta tutkien

Vanhalla valokuvalla ja ”Ihana äiti”-tekstillä koristeltu t-paita ei välttämättä ole niitä vaatekappaleita, jotka käyttäjä – vaatteen suuresta tunnearvosta huolimatta – voi pukea ylleen tilanteeseen kuin tilanteeseen. Helsinkiläisessä Me We Group Oy:ssä tuumittiin, että sen sijaan päällysvaatteiden alle piiloon jäävät alusvaatteet, jotka voivat pitää sisällään minkä tahansa henkilökohtaisen viestin antajalta käyttäjälle, ovat käyttökelpoisia tilanteessa kuin tilanteessa.

Äitienpäivä- ja joululahjamarkkinoille kehitetyn tuotteen yhdeksi yhteistyökumppaniksi – leikkaajaksi ja ompelijaksi – löytyi perinteikäs tekstiilialan toimija, kangasalalainen Tam-Silk.

Yli 90-vuotias yritys, joka on viihtynyt nykyisillä sijoillaan Lentolankujalla jo 1960-luvulta lähtien, on kuitenkin paljon muutakin kuin vain yhdet housut – jotka toki avittavat yritystä tavoittamaan myös nykyistä nuorempaa asiakaskuntaa.

– Ainahan tuotesuunnittelua pitää olla, mutta emme voi jättää pois perinteisiä tuotteitamme. Teemme langasta neuloksia, ja valmistamme vuosittain yli 100 000 kappaletta erilaisia alusvaatteita, ja teemme lisäksi alihankintana ompelua jonkin verran, taustoittaa Tam-Silkin toimitusjohtaja Riikka Saikkonen.

Villasilkkituotteita, puuvillaisia aluspaitoja, -hameita ja -housuja valmistavassa yrityksessä suurin sesonki osuu ymmärrettävästi syksyyn ja talveen, mutta personoitujen housujen tapaiset projektit tuovat ylimääräistä säpinää myös muihin ajankohtiin.

Tulevaisuus näyttää valoisalta

Yrityksen tiloissa Kangasalan Lidlin vieressä toimivat neulomo, ompelimo, varasto ja tehtaanmyymälä toimistoineen. Alun perin vuokratilat oli tarkoitettu toiselle yritykselle, mutta tämän jäätyä tulematta paikalle siirtyi Tam-Silk.

Nykyisin alakerran neulomossa neulotaan lankaa noin 15 000 kilogrammaa vuodessa, ja yläkerran ompelimon puolella tuotteet syntyvät pitkälti naisten käsistä eräänlaisena teollisena käsityönä. Tällä hetkellä työntekijöitä on vajaa parikymmentä, kun 1970-luvulla heitä oli samoissa tiloissa jopa sata. Tuolloin työtä tehtiin paitsi tiiviimmässä muodostelmassa myös useassa vuorossa.

Viime aikoina paikkoja on avautunut uusille tekijöille, kun väkeä on jäänyt monikymmenvuotisten urien jälkeen eläkkeelle. Tekijöille on tarvetta jatkossakin; toimitusjohtaja Saikkonen näkee tulevaisuuden tällä hetkellä hyvinkin valoisana.

– Tekstiiliteollisuuden arvostus on noussut viime aikoina, ja kotimaisille tuotteille sekä alihankintaompelulle on kysyntää. Olemme olleet jossakin vaiheessa ahtaalla Aasian halpojen tuotteiden kanssa, mutta ihmisten tietoisuus tuotanto-olosuhteista on lisääntynyt.

Tam-Silkin yksi valtti onkin mahdollisimman pitkälle viety kotimaisuus; yritys luottaa pakkausmateriaaleja myöten suomalaiseen kädenjälkeen. Myös asiakaskunta on pääosin suomalaista, mutta tuotteita valmistuu jonkin verran myös muualle Eurooppaan ja Japaniin.