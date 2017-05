Hiusmesta torin laidalla 10 vuotta

Hiusmestassa juhlittiin yrityksen 10-vuotispäivää perjantaina. Nykyään Monika Törmälä kampaa yhdessä yrittäjien Elina Rämön ja Meeri Allenin kanssa pääkirjaston vieressä, mutta Hiusmestan yritystaival alkoi 10 vuotta sitten Kangasalan linja-autoaseman yläkerrassa. Törmälä oli ollut palkkatöissä parturi-kampaajana puolitoista vuotta, kun hänen yrittäjyyttä jo kertaalleen kokeillut koulukaverinsa ehdotti, että josko he laittaisivat oman kampaamon.

– Asuimme Kangasalla molemmat ja meistä täällä oli hyvä yrittää. Etsimme liiketiloja ja linja-autoaseman yläkerrasta saimme isot tilat, joihin otimme alivuokralaisiksi kosmetologin sekä hierojan, Törmälä muistelee liikkeen perustamista.

Noin viiden vuoden päästä liikekumppani ryhtyi maalariksi, ja Törmälä jäi jatkamaan. Myöhemmin mukaan tulivat vuokratuoliyrittäjät Rämö ja Allen. Paremmin ohikulkijat tavoittavat liiketilat olivat haussa neljä vuotta. Törmälän mukaan keskustasta oli – ja on edelleen – vaikea löytää hyviä liiketiloja.

– Sopivien liiketilojen löytäminen on haasteellista, vaikka tyhjiä tiloja on keskustassa paljon. Vuokrat ovat korkeita silloinkin kun tilat vaatisivat isot remontit tai sijainti on huono, Törmälä kuvaa tilannetta.

Hänen mielestään kunnan pitäisi houkutella keskustaan yrittäjiä hinnalla millä hyvänsä, jotteivät asiakkaat lähtisi Tampereelle palveluiden perään. Myös kilpailevat liikkeet ovat kampaajasta tervetulleita, sillä mitä enemmän palveluja sitä enemmän asiakkaita ja kuhinaa.

Liiketilojen lisäksi Törmälä toivoisi kunnalta toistakin kädenojennusta yrittäjille. Kiitosta saa maksuton ja riittävä pysäköintitila torilla, mutta pysäköintiajan rajoitus kahteen tuntiin hiertää.

– Torille on useimmiten helppo pysäköidä, mutta monesti asiakkaat joutuvat lähtemään autolle kesken kaiken pää märkänä. Kahdessa tunnissa ehtii tehdä värin tai permanentin, mutta pysäköintiaika ei riitä, jos tulee molemmat tai asiakas on erittäin pitkähiuksinen. Kolme tuntia olisi hyvä aika, jolloin asiakas voisi rentoutua kelloaan kyttäämättä, kampaamoyrittäjä ehdottaa.

Katutaso toi lisää asiakkaita

Työt Hiusmestassa lisääntyivät, kun paikka pääsi katutasolle torin laidalle kaksi vuotta sitten.

– Asiakasmäärät lähtivät uusiin sfääreihin, kun ihmiset voivat tulla varaamaan aikaa ohikulkiessaan. Aikaisemmin tein myös kotikäyntejä, mutta nyt moni liikuntarajoitteinen asiakas pääsee tähän itse.

Tilat olivat totuttua paljon pienemmät, eikä sinne mahtunut enää alivuokralaisia. Yrittäjät päättivät satsata kampaamotiloihin, ja jättää takahuonetilat minimiin. Lisätila olisi taas tarpeen, sillä tarkoitus on rekrytoida vielä yksi kampaaja lisää.

– Olemme joutuneet myymään ei oota, kun kaikkien ajat ovat olleet varattuja. Olisi huippupalvelua, jos asiakas pääsisi heti penkkiin, Törmälä ajattelee varsinkin miesasiakkaiden tottumuksia.

Vähän yli kolmikymppistä yrittäjää vähän ahdistaa ja huvittaa, kun yrittäjyyttä on takana pyöreät vuodet.

– Kriisi tämäkin. Kymmenessä vuodessa on nähty lamat ja paremmat ajat, ja kaikesta on selvitty. Meillä on mahtava asiakaskunta, joka vain lisääntyy kun kesäasukkaat tulevat. Asiakkaat haluaisivat käyttää oman kylän palveluita, ja silloin niitä tulisi olla tarjolla, kampaajayrittäjä toteaa.