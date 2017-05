Minustako au pair? – Aupparin pieni infopaketti

Onko Unelmasi aina ollut lähteä talvea pakoon ulkomaille? Ehkä vähän pidemmäksi aikaa ja välillä myös töitä tehden? Oletko miettinyt Australiaa?

Noin vuosi sitten koulujen päätyttyä mietin, että nyt otan ja lähden! Päätös oli heti selvä: mahdollisimman kauas, lämpöiseen ja yksin. Australia. Paras päätös hetkiin!

Lensin 20 tuntia Sydneyyn, yhdellä vaihdolla, joka oli Hong Kongissa.

Aloitin helpolla ja turvallisella au pairin työllä. Tehtäviini kuului lasten kanssa leikkiminen ja kotitöiden tekeminen. Palkka ei ollut kummoinen, mutta kun asuminen, wifi ja ruoka kuului pakettiin, niin mikäs siinä! Tätä kesti kolme kuukautta, välillä perheitä vaihtaen.

Sain myös osa-aikatöitä siivousfirmalta, jossa kävimme siivoamassa loma-asuntoja. Ei se raha vain kasvanut puussa, vaikka kuinka toivoi.

Kylmiltään kyläbaariin drinkkejä tekemään

Kolmen kuukauden jälkeen halusin kokeilla jotain aivan muuta. Työnhakupostaus Facebookiin ja menoksi.

Yhteydenottoja tuli paljon. Koska Australiaan asti olin tullut, päätin kokeilla jotain aivan uutta ja erilaista. Halusin voittaa pelkoni ja niin teinkin. Päädyin toiselle puolelle Australiaa: 300 kilometrin päähän isosta kaupungista, suoraan keskelle ei mitään.

Sain töitä Narembeen -nimisen kylän ainoasta baarista, jossa oli myös motelli sekä ravintola. Ensimmäisenä työpäivänä pomoni laittoi minut tiskin taakse tekemään eri alkoholijuomia ilman kokemusta sekä alkoholipassia.

Koska asuin keskellä ei mitään, ilman ystäviä ja tekemistä, päätin lähteä noin kuukauden jälkeen. Pomonkin kanssa meillä meni sukset ristiin, joten otin ja lähdin tietämättä minne ja mitä tehdä.

Se oli seikkailua parhaimmillaan. Ja suomalaisella sisulla pääsin pitkälle.

Seuraavat viisi kuukautta vietin farmitöitä tehden perunatehtaalla, Geelongissa, Melbournen vieressä. Palkka oli hyvä ja työ erilaista!

Viiden kuukauden ansiosta sain tehtyä itselleni farmipäivät, toisen vuoden viisumia varten.

Tällä hetkelle olen taas toisella puolella Australiaa, Perthissä. Olen töissä ja matkustelen paljon!

Lähde rohkeasti tien päälle!

Jos ajatuksissasi on lähteä Australiaan, tarvitset voimassa olevan passin ja viisumin. Kun viisumisi on hyväksytty, on aika ostaa lentoliput Down Underiin ja alkaa suunnitella reissua!

Kokeile uusia juttuja, matkusta yksin, puhu englantia, vaikka et sitä osaisi. Ole avoimin mielin matkassa. Älä lannistu, vaikka huomaisit, että pankkitilillä on rahaa vain sata dollaria. Aina voi palata kotiin.

Australiassa on paljon nähtävää ja koettavaa. Maa on suuri, noin Euroopan kokoinen.

Yksi must to do -juttu on ehdottomasti roadtrip. Osta tai vuokraa isompi auto tai paku. Hanki myös telttailu- sekä ruokailuvälineet ja lähde tielle!

Pitkien välimatkojen takia on hyvä olla bensa- ja vesikanisteri autossa. Sekä toimiva puhelinliittymä tai radiopuhelin autossa siltä varalta, että tarvitset yhteyden hätäkeskukseen. Ja kavereita ja musiikkia.

Varaa reissuun mieluummin enemmän aikaa, ettet joutuisi menemään kiireellä. Kauneimmat rannat ja luonto löytyvät, kun lähdet pois suurista kaupungeista ja kysyt paikallisilta suosituksia.

Varaudu, että maa vie sydämesi kokonaan!

Henna Herrala

Kirjoittaja on 20-vuotias luopioislainen