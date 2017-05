Puupinojen kaaret

Sydän-Hämeen lehden yritysasiakasvastaava

on nyt uuteen Anssin kauppaan tavaroita lastaava.

Kesko ilmoitti Aitoon Siwan sulkevansa,

Anssi Kukkonen huomasi kohti kauppiasuraa kulkevansa.

Anssilla perheen kanssa oli neuvottelut,

kaupan perustamisen sanalliset ottelut.

Muut olivat aluksi ideaa vastaan,

elättääkö kauppa vaimoa ja lastaan?

Anssilta kauppiaskokemus täysin puuttui,

siitä kulta melkein suuttui.

Pian perhe tuli kuitenkin projektiin mukaan,

kaupan onnistumista enää ei epäillyt kukaan.

Oli hankittava viranomaisilta luvat,

nyt voi seinille ripustaa kaupan valokuvat.

Pakkalan kyläkauppias kiinteistön omistaa,

Anssi julkisivun M kaupan logolla somistaa.

Avaa kaupan Kukkosen Anssi,

avajaispäivänä on melkoinen ruljanssi.

Asiakkaiden paljouden vuoksi käytävä on tukkonen,

siitä tykkää kauppias Kukkonen.

Kassakoneessa on naapurin poitsu Kalle Vainio,

kauppiaskokemusta omaava kassa mainio.

Vaikka sujuvasti kassaa käyttää Kalle,

kaupassa ei rikastu kuin Björn Wahlroos Nalle.

Anssi työn ohessa suoritti hygieniapassin,

lahjoittaa nyt asiakkaille kauppakassin.

Kassiin ostokset pakkaa,

uusia asiakkaita ei kauppaan tulemasta lakkaa.

Lauantaina ulkona tarjotaan kahvia, munkkia rieskaa ja nakkia,

tuulessa ja kylmyydessä tarvitaan villahousuja ja tikkitakkia.

Kesäasukkaat nostavat Aitoon väkilukua yli kaksi kertaa,

kyläkaupan kassakone kilisee vailla vertaa.

Kun Honkalan pelloilla puidaan myöhäistä viljaa,

kassakone kilisee vain hiljaa.

Onkkaalan marketeissa on suuri tavaravalikoima,

mikä kyläkaupassa ei voi olla yhtä roima.

Kyläkauppias tukusta ostaa vain pieniä määriä,

paljousalennuksilla ei voi hääriä.

Kyläkauppiaan on veloitettava asiakkailta suurempaa hintaa,

sateiden vähäisyys laskenut on Pälkäneveden pintaa.

Jos asiakkaita ei ole, kaupan perustaminen on erhe,

saattaa mennä rahat, terveys, maine ja perhe.

M kauppias pystyy asiakkaiden toiveita kuuntelemaan,

tavaravalikoimaa tarpeen mukaan muuntelemaan.

Kyläkauppa on myös ihmisten kohtaamispaikka,

kuulumisia vaihtavat Anna Tapion oppilaat ja maikka.

Kun matkalla Onkkaalan marketteihin avaat autosi kaasuhanaa,

kirjoita Googleen auton kilometrikorvaus hakusanaa.

Matkakustannuksiin 12 euroa tarvitsee laskea,

enää ei Aitoossa polteta kaskea.

Onkkaalan marketeista tarvitsee yli viidelläkympillä ostaa,

jotta Onkkaalan reissun saldon voi plussan puolelle nostaa.

Vehoniemen automuseossa on vanhoja amerikanrautoja,

kaikilla Aitoon muoreilla ja vaareilla ei ole autoja.

Heille kyläkauppa on tärkeä,

kyläkaupasta ostamisessa on järkeä.

Kun tämän runon osaat lukea,

huomaat että Anssin kauppaa kannattaa tukea.

Jukka Ollikkala

Kauppiaan vastausruno

Anssi Kukkosen Facebook-vastaus Ollikkalalle:

Jukka kun netissä runoilee ja räppää,

Anssi vaan kaupallaan heittää läppää.

Tarjoaa munkit, kahvit ja mehut,

asiakkailta kuittaa kukat ja kehut.

Aitoosta nyt poistui huolen häivät

kauppa on auki (lähes) yöt ja päivät.

Helppo on ostaa leivät ja maidot

kaupasta löytyy myös lähituotteet aidot:

Penttilän rieskat ja Laitikkalan kaljat –

otetaanpa niille kuohuvat maljat.

Sehän on selvää, että halvat on hinnat:

ei lompakko (juuri) kevene eikä kiristy pinnat.

Kun kaupassa käyt, saa kauppias kiittää,

aitoolaisiin hällä aina luottoa riittää!

Ei konkurssi iske ja hommat luistaa

kun neuvon yhden hän Jukalta muistaa:

asiakasta muista kiittää aina,

silloin euro lohkee ja lyhenee laina.

Kohta on tilillä milli tai kaksi

ja Anssi muuttuu Keskisen Vesaksi:

oma sarja pyörii joka telkkarissa….

– no ei kai sentään, ei helkkarissa!