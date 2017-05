Huutopyöriä poliisiasemalla

Kangasalan poliisiasema on suljettuna ainakin tiistaihin 10. kesäkuuta asti. Poliisiaseman kiinteistössä on tehty toukokuussa purkutöitä, joiden yhteydessä poliisin tiloihin on päässyt asbestia sisältävää pölyä. Tilojen täydellinen puhdistaminen vie aikaa arviolta parisen viikkoa.

Poliisiasemalla työskennelleille ja mahdollisesti asbestille altistuneille ollaan järjestämässä asianmukaiset terveystarkastukset. Keskiviikolle 4.6. kaavailtu löytötavaran huutokauppa poliisiasemalla peruuntuu.

Kaikkiin niihin asiakkaisiin, joilla on ajanvaraus Kangasalan lupapalveluun vielä tälle viikolle, otetaan poliisista yhteyttä ja heille varataan uusi aika asiointiin muihin toimipisteisiin. Kangasalla olleet valmiit passit, ajokortit ynnä muut ja keskeneräiset lupahakemukset siirretään Valkeakosken poliisiasemalle. Niitä asiakkaat voivat tiedustella Valkeakosken lupaneuvonnan puhelinnumerosta 0295 414 893.

Muut lähimmät poliisin palvelupisteet sijaitsevat Tampereella ja Lempäälässä.

Lupapalvelua saa pääsääntöisesti ajanvarauksella, jonka saa tehtyä esimerkiksi poliisin verkkosivuilta. Ajan voi varata mihin tahansa poliisin toimipisteeseen. Asiansa on mahdollista saada vireille myös ilman ajanvarausta, mutta tällöin asiakasta kehotetaan varautumaan pitkään jonotukseen. Myös esimerkiksi asetarkastuksiin varataan aika ajanvarausjärjestelmästä.

Uusi viikko tehovalvontaa

Poliisi jatkaa tehovalvontojaan tällä viikolla, ja myös Sisä-Suomen poliisi tarkkailee tämän viikon loppuun asti tavallista tarkemmin autoilijoiden ajokuntoa. Rattijuopumusvalvontaviikolla poliisi seuraa tavallista enemmän paitsi yöajan liikennettä myös mökkiliikennettä. Viikko on osa Euroopan liikennepoliisiverkoston valvontaoperaatiota.

Viime viikonloppuna poliisi valvoi tehostetusti nuorten päihteiden käyttöä. Valvonnan erityiskohteena oli nuorten päihteiden käyttö erityisesti lasten leikkipaikoilla sekä päiväkotien ja koulujen pihoilla. Valvonnalla pyrittiin samalla puuttumaan alkoholijuomien välitykseen alaikäisille sekä alaikäisten luvattomaan alkoholin nauttimiseen ja hallussapitoon.

Toukokuun alussa poliisilla oli työn alla valtakunnallinen mopojen tehovalvontaviikko. Sisä-Suomen poliisilaitoksen alueella Pirkanmaalla ja Keski-Suomessa tarkastettuja mopoja ja kuljettajia kertyi yhteensä 184. Kaikki kuljettajat puhallutettiin, ja poliisin mukaan yksikään mopoilija ei ajanut humalassa tai ilman suojakypärää.

Eniten huomautettavaa poliisilla oli mopojen renkaissa ja valoissa. Yleistä oli myös, että rekisterikilpi oli kiinnitetty siten, ettei se ollut helposti luettavissa.

Yli sallitun – 65 kilometriä tunnissa – kulkevia viritettyjä mopoja löytyi yhdeksän kappaletta. Kaksi kuljettajaa määrättiin ajokieltoon ja seitsemän mopoilijaa oli liikkeellä vailla ajo-oikeutta.