Sähköauton latauspaikka Osuuspankille

Kangasalan Seudun Osuuspankin pääkonttorin yhteyteen tulee kaikkien käyttöön tarkoitettu sähköautojen latauspiste. Se on yksi kaikkiaan noin kahdeksastakymmenestä latauspisteestä, joita Osuuspankki ja energiayhtiö Fortum ovat sopineet perustavansa yhdessä eri puolille Suomea.

– Sähköautoilun edistäminen latauspalveluita tarjoamalla on meille erinomainen tapa toteuttaa yhteisöllistä rooliamme paikallisella tasolla. Haluamme olla mukana edistämässä sähköautoilun kasvua ja samalla tehdä sähköautoilusta helppoa uusien palveluiden avulla, Kangasalan Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki kertoo.

Latauspisteiden rakentaminen osuuspankkien toimipisteiden yhteyteen käynnistyy toukokuun lopussa. Kangasalle tulevan latauspisteen on tarkoitus olla asiakkaiden käytössä vuoden loppuun mennessä.

OP Ryhmän uusi strategia tähtää siirtymiseen finanssitoimijasta kohti monialaista palveluyritystä. Yksi pankkiryhmän uusista painopistealueista on liikkuminen, jossa se otti ensiaskeleensa viime vuoden lopulla juuri sähköautoiluun liittyvällä OP Kulku -palvelulla.

Uusista osuuspankkien yhteyteen rakennettavista latauspisteistä tulee osa Fortum Charge & Drive -verkostoa. Verkostossa on Pohjoismaissa jo yli 1200 latauspistettä, joista 450 on 50 kilowatin pikalatausasemia. Suomessa tällaisia latauspisteitä on runsaat 90, joista 35 on pikalatausasemia.

Myöhemmin latauspisteverkkoa on vielä tarkoitus laajentaa.