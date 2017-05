Kangasalan Nuorisoseura ry:lle on myönnetty 15 000 euroa korjausavustusta, jota Suomen Kotiseutuliitto myöntää seurantaloja omistaville yhdistyksille.

Seurantalojen korjausavustus on vuosittain myönnettävä valtionavustus, jonka jakamisen Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut Kotiseutuliiton tehtäväksi. Avustuksen ehtona on, että talo on avoin kaikille käyttäjille.

Päätös avustusten jaosta perustuu Seurantaloasian neuvottelukunnan esitykseen. Siihen kuuluvat seurantaloja omistavien yhdistysten keskusjärjestöjen edustajat sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ympäristöministeriö, Museovirasto ja Kuntaliitto.

Tänä vuonna korjausavustuksia sai koko Suomessa kaikkiaan 188 yhdistystä, ja korjausrahaa jaettiin yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Pirkanmaan osuus siitä oli 157 800 euroa. Keskimääräinen avustus on 9 200 euroa seurantaloa kohti.

Avustus tuli jälkijunassa

Kangasalan Nuoriseura ry:n puheenjohtaja Vesa Virtanen on tyytyväinen myönnettyyn summaan. Avustus tuli seuralle jälkijunassa, sillä Nuorisoseurantalo Pirtillä on juuri saatu valmiiksi iso lämmitys- ja kattoremontti. Pirttiin hankittiin uudet ulko-ovet, ikkunoita vaihdettiin, kattoa kunnostettiin ja sinne asennettiin lumiesteitä.

– Ensimmäisellä kerralla meidän hakemuksemme hylättiin, mutta kyllä meidän joka tapauksessa piti nämä remontit tehdä. Tein sitten uuden hakemuksen, ja nyt saimme mukavasti avustusta, joka peittää suurimman osan kustannuksista, Virtanen kertoo.

Myönnetty summa on hänen mukaansa suurempi kuin seurassa etukäteen uskallettiin arvailla. Nyt voidaan hyvillä mielin miettiä uusia korjauksia, joita vanha rakennus vaatii ehtymättömästi.

– Seuraavaksi suunnittelemme sisäremonttia, ainakin WC-tilat pitäisi saada kuntoon. Ja täytyy aina varautua siihenkin, että jotain yllättävää tulee vastaan, Virtanen kertoo.