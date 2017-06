”Purple Haze tärähti ilmaan ja esirippu aukesi”

Suomen ehkä legendaarisimmasta rockkeikasta tuli maanantaina kuluneeksi 50 vuotta. Kulttuuritalolla 22. toukokuuta 1967 esiintyneen The Jimi Hendrix Experiencen vierailu on vuosikymmenten aikana kasvanut mystisiin mittoihin, ja keikkamuistoilla on ylpeillyt moni sellainenkin, joka ei ollut paikalla.

– Koko Helsinkihän sanoo olleensa Jimi Hendrixin keikalla. Woodstock on saanut vähän vastaavan maineen; Amerikassa on noin 40 miljoonaa ’Woodstock-veteraania’, Aslak Christiansson nauraa.

Kylä-Mukkulan kulttuurikeskusta Kuohijoella isännöivä Christiansson oli 16-vuotias nuorukainen, kun ensilevynsä Are You Experienced julkaissut, vielä melko nimetön yhtye saapui Helsinkiin.

– Yritin pyytää kavereita mukaan, mutta eihän opiskelijoilla ollut siihen varaa. Minä olin töissä, joten minun ei tarvinnut pyytää keneltäkään rahaa tai lupaa, Christiansson muistelee.

Kulttuuritalon ilta oli monella tapaa jännittävä kokemus.

– Olin ekalla keikallani, ja muistan kuinka jännäsin pelokkaana kultsan lipan alla, miten lipulla pääsee sisälle.

Christianssonin istumapaikka oli permannon kymmenennellä penkkirivillä, joten näkymät lavalle olisivat olleet mainiot, jos hän olisi ottanut silmälasit mukaan.

– Minua pidettiin ylpeänä pikkupoikana, kun en moikannut tuttuja. Mutta kyse oli siitä, että olin niin likinäköinen. Turhamaisuuttani en ottanut rillejä myöskään kultsalle, ja siksi näin kaiken kuin sumean verhon läpi.

Lavan oikealla laidalla operoi bändin basisti. Rumpali oli jättimäisen lavan keskellä ja Jimi Hendrix toisessa laidassa.

– Soittajana tiedän, että triolla on tapana hakeutua tiiviiksi paketiksi ja soittaa kylki kyljessä, mutta Hendrixin bändissä kommunikaatio toimi, vaikka kaverit olivat valtavan lavan eri nurkissa.

Ainutlaatuisessa triossa jokainen improvisoi tahollaan, mutta soitto pysyi silti tiukasti kasassa. Bändin keulakuvana loistanut kitarasankari esitti Helsingissäkin tutuksi tulleita temppujaan.

– Jossain biisissä Jimi soitti niskan takana, ja välillä roudarit pitivät Marshall-tornia pystyssä, kun Hendrix hieroi kitaraansa vahvistimia vasten.

Hendrix-keikkaa juhlistetaan lauantaina

1960-luvun lopulla nuoruutta elänyt Aslak Christiansson pitää itseään onnen poikana: niihin aikoihin uutta ja kiehtovaa musiikkia vyöryi valtavat määrät. Kaikkiruokaiselle musiikkidiggarille riitti ahmittavaa.

Jimi Hendrixin keikka teki syvimmän vaikutuksen sen vuoksi, että Christiansson oli itsekin soitellut kitaraa muutaman vuoden.

– Kun kuuli Hey Joen, niin pärähtihän siitä sellaiset väreet, että aloin viihtyä Landolan kanssa entistä enemmän. Ei sitä voinut tajuta, että kitaran kanssa saattoi tehdä jotain tuollaista. Keikka oli järisyttävin sellaiselle, joka soitti itsekin. Muille se oli vähän erikoinen uusi ulkomaalaisbändi.

Aslak Christiansson kirjasi keikkamuistoja talteen parikymmentä vuotta sitten (teksti ohessa). Muistelus syntyi stadin slangiksi, kuten monet Christianssonin kappaleetkin.

Mies lupailee, että Hendrixin keikan 50-vuotismerkkipäivää juhlistetaan lauantaina Kylä-Mukkulan klubilla, jossa esiintyy pojilla vahvistettu The Men.

– Poikani Tomppa osaa Hendrixin tuotannon ulkoa, sillä hän on soitellut biisejä keikoillakin. Meillä on Tyrnin Arton kanssa enemmän opettelemista, että saadaan Hendrixit haltuun, Christiansson nauraa.

Aslak and the Eskimos -klubin kesäsesonki alkaa juhannuksesta. Heinäkuussa elävää musiikkia kuullaan keskiviikkoisin ja lauantaisin. Kuohijoen kesä huipentuu elokuun ensimmäisenä lauantaina 18. kertaa vietettävään August Rockiin.

Keikka jäi mieleen ikään kuin unena

Koko se keikka on jäänyt mieleen ikäänkuin unena, niin epätodelliselta se tuntu silloin. Sitä paitsi me vedettiin jengin kans trikkaa urakalla siihen aikaan, et ei ihme.

Mä en ollu nähny paljon mitään juttuja ennen sitä, joten kolahdus oli luja; halolla päähän. Sitäkään mä en pysty muistamaan miksei mulla ollu messissä ketään frendejä. Mä yritin saada frendejä messiin, mut Ojalan Olli ei oikeesti digaa yhtään Henkkaa, Moukku tais olla kans muissa fiilareissa tai sit se ei saanu himasta lupaa tai fyrkkaa.

Siel on lämppäreinä First, Wantones ja New Joys. Kyl mä muistan et jotkut soitti ekaks, mut mä olin niin kipsissä ku ihminen olla voi, enkä mä sitäpaitsi niist bändeist tiedä just mitää, voi olla et First on jo levyttäny ja jos ei oo ni ei mull oo mitää mahiksii niist mitää tietääkkää.

Kipsi alkaa jo siitä Kultsan sisäänkäynnistä, ku siin notkuu röökillä kaikkii staroi ja mä oon junnu. Mä skagaan kait eniten sitä, et mä oon ekaa kertaa yksin liikkeellä ja Kultsa on vaa jotenkin suuri ja arvokas mesta. Koko se kuvio pääsylipujen tsekkamisest alkaen on vaikee haldaa.

Sit se paussi lämppärien jälkeen jäi mieleen siks et se kesti ikuisuuden ja mä kärkyin ihan oven suussa sellasissa fiiliksissä et mä jotenki voisin missata sen alun tai jotain. Siihen mennessä mä en ollu kantanu ensinnäkää minkäänlaista kloguu.

Mun mesta siell saliss oli jossain kaheksannen rivin kieppeillä oikeessa lohkossa sitä katsomoo. Ku jengi tuli breikin jälkeen ineen mä suurinpiirtein ekana, ni rippu oli kiinni ja lavalt kuulu jotain kolisteluu ja virittelyy. Sit kuulu selvästi ku Henkka kytki skitan styrkkariin ja joku pieni riffi. Mulle ois riittäny neki ihan hyvin, hyvä ettei tullu kuset housuun.

Mä oikasin ne mun keltasten samettibyygien oletetut prässit ja vedin sen mun kotikudotun villapuseron helman alas, joka oli muutenki niin virttyny, että aika pian sen jälkeen mä käytin sitä koksipannun sytykkeenä Kaitatiellä.

Antti Einiö spiikkas bändin ja Purple Haze tärähti ilmaan samalla ku rippu aukes ja siinä ne jätkät oli mielettömissä kuteissaan. Mä olin hiukka epäedullisessa mestassa sikäli et Henkka soitti lavan vasemmalla puolella, eli Noel Redding oli just kohtisuoraan mun edessä, mut kyl mä silti ihan hyvin näin vaikken mä turhamaisuuttani käyttäny ees rillei siihen aikaan, mä jouduin aina siristelee et mä nään ees jotain.

Muit biisei mä en muista ku ton ekan ja sit sen lopuks vedetyn mielettömän Wild Thing murjasun. Mä oon aika saletti, et mul ei ollu muita Henkan levyi tos vaihees ku Purple Haze ja Hey Joe sinkut, joten muu matsku oli mulle ihan uutta, tai korkeintaan radiosta kerran kuultu, eikä siihen aikaan radiost paljo kuultu.

Landola sai kyytii sen jälkeen tuplasti enemmän, ku mä koitin blokkaa edes jotain tolkkuu niihin kuvioihin. Sähköskittaa rupes kaipaan todella paljon.