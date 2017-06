Kissat kiinni

Muistakaa hyvä ihmiset pitää kissanne kiinni. Lähes joka puolella Onkkaalaa kulkee kissoja vapaana, vaikka ne pitää lain mukaan pitää kiinni kytkettyinä. Tähän aikaan vuodesta linnuilla on munia ja oravilla on poikasia. Vapaana kulkevat kissat saattavat tehdä paljon hallaa sekä linnuille että oraville. Itsellänikin on kissa, mutta se elää tyytyväistä sisäkissan elämää.

Jos otat kissan, pidä se kiinni