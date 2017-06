Osuuspankki jättää maaseudun

Kangasalan keskusta täyttyi uudenvuodenaattona, kun ihmisiä saapui torin täydeltä seuraamaan uuden vuoden avannutta ilotulitusta. Paikalla oli erityisen paljon perheitä, joille ilotulituksen ajankohta – kello 18 – sopi erinomaisen hyvin. Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Kangasalan kunta ja Kangasalan Seudun Osuuspankki.

Ennen ilotulitusta torilla kuultiin juhlapuheita. Kangasalan kunnanhallituksen puheenjohtaja Heikki Lyytinen iloitsi puheessaan Kangasalan hyvin menneestä vuodesta 2016. Hän muistutti, että Kangasalan kuntaa on edelleen kehitetty itsenäisenä, elinvoimaisena ja vetovoimaisena seutukuntana katsoen pitkälle tulevaisuuteen kuntataloudesta huolta pitäen.

– Kuntatalouden oikaisemisen lisäksi paljon muutakin positiivista on kuluvana vuonna tapahtunut. Uudet yritysalueet ovat nousemassa Saarenmaalle Tarastenjärvelle ja Lamminrahkaan. Keskustan kehittäminen on edennyt merkittävästi ja hotelli, parkkitalo, kauppahalli ja uusi linja-autoasema monipuolisine palveluineen ovat lähtemässä liikkeelle lähitulevaisuudessa. Uusi ammattioppilaitos on nousemassa Pikkolan kampukselle, joukkoliikenneratkaisuja on edelleen parannettu, kouluja ja päiväkoteja on saneerattu, kuntaorganisaation sisäiset tehostamistoimet ovat jatkuneet ja Kangasala talo on löytänyt entistä paremmin kuntalaiset monipuolisella tarjonnallaan, Lyytinen lausui.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja kertoi olevansa iloinen Kangasalan väestönkasvusta.

– Olemme rakentamassa Kangasalasta todella vetovoimaista seutukaupunkia Tampereen kylkeen. Onhan väestökasvumme ollut kaupunkiseudun nopeinta, ja olemme saaneet kuluvana vuonna noin 500 uutta kangasalalaista. Meitä on nyt jo yli 31 000.

Lyytinen käänsi katseensa osin jo tulevaan.

– Toki meillä on vielä paljon tehtävää. Maakunta- ja soteuudistus ovat ovella, ja meidän on tehtävä väsymättä työtä varmistaaksemme mahdollisimman hyvät palvelut ja edut kaikille kuntalaisillemme myös tulevassa organisaatiossa, mies muistutti.

Paukkuja vapaaehtoistyöhön

Lyytisen jälkeen puheen puheenvuoron sai Kangasalan Seudun Osuuspankin toimitusjohtaja Mika Kivimäki, joka kertoi yleisölle pankin viimeisimpiä kuulumisia. Hän mainitsi, että vuoden 2017 keskeisiä teemoja OP:ssa ovat uudistuminen ja hyvän tekeminen.

– OP Ryhmä on halunnut antaa satavuotiaalle Suomelle lahjan, jota rahalla ei voi saada: 100 vuotta vapaaehtoistyötä. Kantavana ajatuksena on, että työntekijämme voivat käyttää päivän vapaaehtoistyöhön valitsemassaan kohteessa – tehden hyvää suoraan ihmiseltä

ihmiselle. Toivomme saavamme laajasti myös muut suomalaiset tähän mukaan, ja sitä varten olemme avaamassa tänään vapaaehtoistoiminnan virtuaalisen kodin osoitteeseen hiiop100.fi. Tuon virtuaalisen kodin kautta voi löytää haluamansa vapaaehtoistoiminnan kohteen tai ilmoittaa uusista kohteista. Olen äärimmäisen ylpeä koko tästä hankkeesta ja omalta osaltani olen jo mielessäni päättänyt kuinka tulen oman panokseni vapaaehtoistoiminnassa kohdistamaan ensi vuonna, Kivimäki sanoi.

Kivimäki kiitteli puheessaan Raili ja Hannu Mikkolaa, joilta pankki oli saanut perjantaina Suomi 100 vuotta -teemaisen huovutustyön edelleen jollekin asiakkaalle annettavaksi.

– Arvomme tämän uniikin työn kaikkien omistaja-asiakkaidemme kesken, Kivimäki kertoi.