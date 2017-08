Muistakaa polkupyörän äänimerkki

Runsas tusina urhoollista Venäjälle matkaajaa kokoontui viime perjantaina linja-autoon ja suuntasi kohti Pitkärantaa. Matkaa järjesteli kunnan kulttuuritoimi ja oppaamme Bair Irincheev. Tarkoituksena oli tutustua suomalaisten talvisodan taistelumaisemiin Tolvajärvellä, entisessä Korpiselän pitäjässä.

Majoituimme Pitkärantaan ja hyvin nukutun yön jälkeen nousimme ”hienoon salonkivaunuun” Ural-kuorma- auton lavalle. Matkaa oli noin 100 kilometriä, ja tie antoi vähintään riittävän hieronnan pakaroihin, suolisto tuli hyvin sekoitettua ja hartiatkin kipeytyivät joiltakin matkustajilta.

Tie Tolvajärvelle vaatii Uralintapaisen etenijän. Kuoppaa riittää ja vesakko on kaatunut tielle. Ural ei välitä pienistä risuista, puskee läpi kuin hyökkäysvaunu. Samalla selviää, miksi on laitettu vaijerit puskurista vaunun yläkulmiin. Arvatkaa miksi?

Tolvajärvellä saimme erittäin hyvän selostuksen sodan tapahtumista. Bair tuntee nämä asiat tarkoin ja hän osasi selkeästi kertoa lähes tunnilleen mitä milloinkin tapahtui. Kyllä se sydänalaa kouraisee, kun hän näytti, että tätä Hevossalmen siltaa ja avonaista penkeretietä ylittämään lähti noin 30 suomalaista taistelijaa ja 100 metrin päässä venäläisten kimppuun pääsi vain 8. Muut jäi matkalle. Mutta tämä taistelu käänsi sillä kerta venäläiset pakosalle ja he jättivät yli 10 pikakivääriä lahjaksi suomalaisille.

Tolvajärvellä oli maineikas matkailumaja, jonka olivat vieraanvallan edustajat ottaneet luvatta käyttöön. Siellä majaili vääränlainen esikunta, jota yritti suomalaiset vallata useaan kertaa onnistumatta. Vasta kun korkean ja kapean harjun molemmilta puolilta hyökkäsivät meikäläiset, tuli vastapuolelle äkkilähtö. Näin eteni taistelu moni vaihein ja johti siihen, että venäläisten sotilaiden määrä väheni yli tuhannella ja suomalaiset menettivät noin 200 sotilaista muutaman joulukuisen päivän aikana vuonna 1939. Lopputuloksena oli, että venäläiset pakenivat omavaltaisesti Ägläjärvelle 8 kilometrinn päähän ja vasta siellä joukot saatiin järjestykseen kovin ottein. Sieltä heidät komennettiin lähtemään uudelleen taisteluun ja silloin muutama venäläinen sotilas ampui itsensä ennemmin kuin lähti uudelleen sotimaan.

Saimme selkeän kuvan siitä urhoollisuudesta ja taistelutahdosta, mitä suomalaiset sotilaat osoittivat. Heikolla varustuksella ja heikolla huollolla oli osuutensa molemmilla osapuolilla. Pitkät marssit pitkin korpia heikensivät miesten voimia, sekä tykistön ja ilmatuen puuttuminen vaikeuttivat suomalaisten taistelumahdollisuuksia.

Siitä huolimatta he pärjäsivät. Parhain ase lienee ollut paha sisu ja peräänantamattomuus. Tämä Tolvajärven taistelu käänsi koko Suomen talvisodan suunnan, häviöistä voitoiksi monilla rintamilla. Olemme suuressa velassa näille taistelijoille. Heidän uhrauksiensa ansioita me voimme elää vapaassa maassa, toivottavasti ikuisesti.

Bair oli kerännyt autoon hyvän annoksen kirjallisuutta näistä taisteluista. Tärkein kirja lienee ”Tuntematon talvisota”. Se sisältää muun muassa venäläisten puolueen edustajien sotaselostuksia taistelupaikoilta Moskovan ylimmälle valtiojohdolle. Ennen niin äärimmäisen salaiset selostukset ovat koruttomia luettavia.

Kenttälounaan jälkeen yritimme päästä vielä eteenpäin, mutta heikko silta pelotti kaikkia. Ristisalmen sillan takana oli myös taisteltu ja sieltä löysivät eräät matkalaiset lähisukulaisensa todennäköisen kuolinpaikan, ehkä juuri sen juoksuhaudan johon hänen tiensä päättyi. Hän maksoi sen kalleimman hinnan meidän puolestamme.

Paluumatka sujuikin joutuisammin, pajukko ryskyi ja matkaväki sai liikunta-annoksen ilman omia ponnisteluja. 100 kilometrin matka takaisin on myös pitkä, kun nopeus on 10–30 kilometriä tunnissa. Kilometrit ovat Venäjällä paljon pitempiä kuin Suomessa.

Matkaoppaamme Bair hoiti hommansa erinomaisesti. Hänellä on valtava tieto kaikesta ja hän osaa esittää asiat hyvin. Kaikki järjestelyt sujuivat hyvin. Hotellihuoneetkin olivat juuri kunnostettuja, nykyaikaisia. Ruokakin oli kelvollista, ellei peräti hyvää.

Tolvajärvi on Punkaharjun tapainen harjumuodostelma, ehkä hieman vaatimattomampi. Siellä retkeillessä täytyy muistaa, että apua ei saa eikä palveluita ole minkäänlaisia. Erämaata erämaan ehdoin tulee vastaan. Seikkailumielellä ja hyvällä järjestelyllä asiat sujuvat, jos joku haluaa sinne mennä. Enduropyörä on ehkä kivuttomin matkaväline. Ural salonkivaunuineen on myös hyvä vaihtoehto uusille yrityksille.

Reino Mantsinen