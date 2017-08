Isoja koiria irti

Luottamus on kotisiivouksen perusta. Sen Johanna Virtanen on huomannut niiden reilun kymmenen vuoden aikana, kun hän on siivonnut koteja toisen yrityksen laskuun Kangasalla. Nyt Virtanen aikoo katsoa perustamassaan Kuhmalahden monitoimipalvelussa, miten luottamuksen voittaminen onnistuu omassa yrityksessä.

– Olen aina rakastanut siivoamista ja tehnyt työtä sydämellä. Tässä näkee työnsä tuloksen, saa työskennellä yksin, mutta samalla saa kuunnella ihmisten elämäntarinoita, Virtanen luettelee siivoustyön etuja.

Yrittäjänä Virtanen voi nyt entistä vapaammin ja joustavammin päättää tekemisistään. Moni olikin ihmetellyt, miksei nainen perustanut omaa firmaa jo aiemmin.

– Seurasin sivusta entisen mieheni yrittäjyyttä ja syntyi kipinä perustaa joskus oma. Lapset olivat silloin kuitenkin niin pieniä, että kahta yrittäjää ei voinut ajatella samaan perheeseen. Nyt lapset ovat isompia, ja hetki tuntui sopivalta, Virtanen kertoo.

Tosin vielä helmikuussa iski hetkeksi epäusko, ja Virtanen laittoi hankkeen hetkeksi jäihin, vaikka vielä talvella puursi kaikki illat liiketaloussuunnitelmaa.

– Takaraivossa takoi, onko järkeä jättää vakituinen työ ja palkka. Työsopimukseen kuulunut kilpailukieltokin toi oman haasteensa, kun tutuille asiakkaille ei saa markkinoida tai tehdä tarjouksia vuoteen. Sitten ajattelin, että nyt katsotaan! kahden varhaisteinin äiti toteaa.

Intohimona raput ja hapsut

Kuhmalahden monitoimipalvelun toiminta-alue on Kangasala, Orivesi ja Pälkäne. Kotisiivousten lisäksi Virtanen ottaa hoitaakseen myös toimistoja ja rappusiivouksia. Jälkimmäisiä Virtanen sanoo oikein kaipaavansa, ja parhaillaan hän jännääkin rappusiivoustarjouksen läpimenoa.

– Rapuissa on ilmainen kuntosali samalla. Parhaimmillaan siivosin 96 raput viikossa ylhäältä alas, Virtanen intoilee.

Entäpä se luottamus, millä se rakennetaan? Virtasen mukaan tärkeintä on pitää se minkä lupaa, eikä sopimuspaperia saa tuijottaa liian tarkkaan, jos asiakas haluaa pientä ekstraa. Varsinainen luottamuksen rakentuminen saattaa kestää pitkäänkin, vaikka oltaisiin jo tuttuja. Virtanen muistaa itsekin, millaiselta tuntui ensi kertaa mennä siivoamaan toisen kotiin, etenkin jos asukas itse oli paikalla.

– Olihan se outoa. Vanhoilla ihmisillä saattoi olla sairauksia ja niihin liittyviä välineitä kodissaan. Kysynkin aina ensimmäiseksi, mihin ei saa missään tapauksessa koskea. Ja lattia, se lähtee kunnolla puhtaaksi vain vedellä, vaikka mitä väitetään, Virtanen linjaa.

Moni testaa siivoojan luotettavuutta omilla konsteillaan. Virtasen mukaan tiloihin saatetaan jättää testiroskia hankaliin paikkoihin, teippejä kaapinoviin tai seteleitä paikkoihin, joista vain siivooja voi ne löytää.

– En katso kaappeihin, en vie rahoja tai tavaroita, en kerro asiakkaan asioita eteenpäin. Jokaisella on kuitenkin oma aikataulu luottamuksen rakentumiseen. Monesti istun kahville ja vaihdan kuulumiset työn lomassa, nainen toteaa.

Nyt kun oma yritys on käynnistetty, Virtasella on vielä haaveita toteuttamatta.

– Tulevaisuuden visiona on laajentaa siivouksesta kaupankäyntipalveluun, kotihoitoon ja pieniin remonttitöihin. Tekijät löytyvät sisaruksista, joihin työskentelytapaan luotan täysin, sanoo siivousyrittäjä, joka tunnustaa oikovansa aina myös matonhapsut, sairaan siisti kun on.