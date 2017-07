Haltialla viiletettiin viidettä kertaa

Päijälän kylästä Kuhmoisten kunnasta vieraili yhdeksän henkilön kyläaktiiviseurue Tom Riskan johdolla Kukkialla tutustuen Haltian ja Puutikkalan kyliin. Samalla tutustuttiin Luopioisten Yrittäjien Kukkia -hankkeisiin ja keskusteltiin yhteistyöstä Tavastia Lakeland -matkailukonseptin puitteissa.

Päijälän kylä sijaitsee Kuhmoisten kirkonkylästä 17 kilometriä Oriveden suuntaan. Joki, lammet ja kohisevat kosket sekä mielenkiintoinen historia ovat kylän tunnusmerkkejä. Päijälän tunnetuimpia kohteita on Riihigalleria, jossa järjestetään kesäisin vaihtuvia näyttelyitä. Päijälä sijaitsee isojen valtaväylien ulkopuolella vehreän ja kauniin luonnon keskellä ihan samalla tavalla kuin Kukkian kylät.

Päijälän kyläyhdistys on käynnistänyt hankkeen nimeltä Elinvoimainen Päijälä 2015-2025. Se on suunnittelu-/esiselvityshanke, jonka rahoittajana on Jämsän seudun Leader ryhmä. Tarkoituksena on tämän vuoden loppuun mennessä kartoittaa nykytila ja resurssit, asettaa tavoite ja tuottaa strateginen suunnitelma, joka esitetään marras-joulukuun taitteessa.

Hankkeessa tarkastellaan rantojen siistimis- ja laiturinrakennustapeiden ohella matkailun edellytyksiä. Siihen liittyy melontareitin ”kohotus”, teemaluonto/kyläpolun pystyttäminen (kenties teemoilla luonto, kulttuuri, taide ja/tai yrtit). Luonnon lisäksi kylän ykkösnähtävyyksien, Riihigallerian ja parin potentiaalisen museokohteen, kehittämistä tarkastellaan.

Haltian kylästä löytyi paljon yhteistä

Päijäläläisten ensimmäinen vierailukohde oli Haltian kylä, jossa Tapio Körhämö kertoi kyläyhdistyksen toiminnasta ja kokoontumispaikasta Haltian Torpasta. Vieraat saivat tutustua myös Tapion metsätyömuseoon, joka herätti ihastusta esillepanollaan ja tuotti monia ajatuksia siitä, miten elinkeinohistoriaa voisi uusilla tavoilla tuoda esille.

Haltian ja Päijälän kyliltä löytyi paljon muutakin yhteistä. Vakituisten asuntojen sekä vapaa-ajan asuntojen määrät olivat hyvin samanlaiset molemmissa kylissä. Haltian kylän vieressä avautuva Laipanmaa ja toisaalta Päijälän kylän ympäristö ja erityisesti Isojärven kansallispuisto antoivat aiheen keskustella luontomatkailusta, luontopoluista ja melontareiteistä.

”Mekin tarvitsemme kyläkaupan!”

Toinen vierailun kohde oli Puutikkalan kylä ja erityisesti Puutikkalaan juuri avautunut kyläkauppa. Kaupan toinen yrittäjä Tuija Forsberg kertoi vieraille siitä, miten he Puutikkalaan päätyivät, kaupan pidon alkukokemuksista ja tulevaisuuden haaveista. Tuija ylisti Puutikkalan kylän kauneutta ja sitä kuinka hyvin heidät on otettu vastaan paikkakunnalla. Vieraat tulivat vakuuttuneiksi siitä, että jonkinlainen puotitoiminta on kylän kehityksen kannalta mitä toivottavinta.

– Tämän takia kylän markkinointiin on panostettava ja sitä kautta tuleva tunnettuus saattaa tuoda aikanaan myös kyläkauppayrittäjän”, totesi Päijälän kylän kehittämishankkeen vetäjä Tom Riska.

Majoituksen mahdollisuuksia etsimässä

Majoitusmahdollisuuksien puute todettiin olevan pullonkaula matkailun kehittämisessä. Matkailijat olisi saatava pysymään kauemmin paikkakunnalla. Kun paljon puhutusta maatilamatkailusta ei ainakaan tälle alueelle syntynyt merkittävästi uutta majoituskapasiteettia, niin huomio siirtyy runsaan vapaa-ajanasuntokannan eli mökkikannan hyväksikäyttöön. Tähän liittyy myös uusia ajankohtaisia mahdollisuuksia, koska yhteiskunnan muuttuessa ja sukupolvien vaihtuessa myös perinteisen kesämökkeilyn tyylit ja tarpeet muuttuvat.

Majoitustoiminnan kysymyksiä tarkasteltiin Puutikkalan puodin idyllisessä kamarihuoneessa Luopioisten Yrittäjien Kukkia Maailmalle -hankkeen näkökulmasta. Majoitustoiminta on niin keskeinen osa matkailua, että hankkeessa on päädytty etsimään keinoja mökkikapasiteetin saattamiseksi paremmin matkailukäyttöön. Hanke tutkii myös mökkeilyn sisältöä eli sitä, mikä mökkeilyssä on oleellista ja miten mökin ympäristön tarjoamat mahdollisuudet tulisi tuoda esille.

Ulkomailta tulevan matkailijan näkökulma on ollut hyödyllinen, sillä hanke on jo tuottanut uuden käsitteen ’Mökkiretkeily’, ja siitä on edelleen hankkeen kansainvälisten kontaktien avulla syntynyt englanninkielinen uusiosana ”Wilderhutting”. Mökkiretkeily-termillä pyritään herättämään myös mökkien omistajia huomaamaan, että on monia matkailijoita, jotka eivät hae kaikilla mahdollisilla mukavuuksilla varustettuja majoitustiloja, vaan päinvastoin pieni ”puutteellisuus” on juuri sitä arjesta poikkeamista, jota lomalla haetaan. Se vajaakäytössä oleva 1970-luvun mökki saattaa olla juuri sellainen ympäristö, jonne ulkomainen vierailija ja myös suomalainen kaupungissa asuja tulisi mielellään muutamaksi kesäpäiväksi tai syksyn marja- ja sieniaikaan.

Tavastia Lakeland kiinnostaa

Tavastia Lakeland on luontomatkailualue, joka luonnollisella vesistöihin liittyvällä tavalla yhdistää Vanajaveden ja Päijänteen välisen alueen. Päijälän kylä Kuhmoisissa on osa tätä aluetta ja edustaa alueen Keski-Suomen ulottuvuutta. Muilta osin alue sijaitsee osin Pirkanmaalla, Kanta-Hämeessä ja Päijät-Hämeeessä. Vesistöjen ohella alueella on kolme isoa luontoretkeilyaluetta: Isojärven kansallispuisto, Laipanmaa ja Evon retkeilyalue.

Tavastia Lakeland -esiselvitysvaihe on nyt loppusuoralla, ja Päijälän kylävierailun ajankohta oli sen takia hyödyllinen. Se vahvisti tavoiteasetantaa ja loi uskoa siihen, että valittu tie on oikea. Suurempien kokonaisuuksien konseptointi ja markkinointi tuo näkyvyyttä ja kerää enemmän kehitysresursseja, joita alueen kylät ja elinkeinoelämä voi hyödyntää.

Luopioisten Yrittäjät valmistelee parhaillaan esitystä jatkotoimenpiteistä ja tavastialakeland.fi -verkkosivusto on myös avautumassa. Sivustolla esitellään muun muassa alueen kohdetarjontaa sekä mökkiretkeilykonseptia.