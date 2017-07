Vastaisin lukijapalstalla olleeseen mielipiteeseen hänen mielestään liian painavista ovista. Hän oli huomannut, että joillakin henkilöillä oli vaikeuksia avata ovea. Usein on kuitenkin niin, että samalla asialla on monta puolta. Olen muutama vuosi takaperin ollut kovasti hyvilläni siitä, että julkisissa tiloissa on ollut painavat ovet. Nimittäin kahden pienen rasavillin lapsen mummona olisin monesti ollut heidän kanssaan aivan ”hukassa”, kun en tarpeeksi nopeasti päässyt lasten perässä. Usein, kun he vielä juoksivat eri suuntiin. Oli suuri helpotus, kun sai luottaa siihen, että lapset pysyivät ainakin ulkoseinien sisäpuolella, kun eivät itse saaneet ulko-ovea auki.

En sitäkään kiellä, etteikö minunkin mielipiteeni saata tulevaisuudessa muuttua tähän(kin) asiaan.

Kokemusta on