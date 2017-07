Kullervokin lähtee Vanhaan Savottaan

Espanjan opiskelusta kiinnostuneille tarjoutui mahdollisuus oppia tuon kielen alkeita etänä, kun Rautajärvellä käynnistyi viime syksynä espanjan alkeiden kurssi. Ryhmään ilmoittautui 13 opiskelijaa.

Valkeakoski-opiston tarjoamalla kurssilla opetus järjestetään Adobe Connect -ohjelman avulla etäyhteyden välityksellä. Ryhmä opiskelee opettaja Jouni Karapalon johdolla kerran viikossa puolentoista tunnin ajan. Huhtikuun lopussa päättynyt kurssi jatkuu syyskuussa edellistalven tapaan Rautajärven koulussa.

Jouni Karapalolle Rautajärven espanjan ryhmän vetäminen on ollut erittäin hieno ja mielenkiintoinen kokemus.

– Tämä on ollut minulle ensimmäinen kerta, kun opetan niin, että lähiopiskelijoita ei ole lainkaan paikalla. Kaikki opiskelijat ovat etäyhteyden päässä yhtenä ryhmänä.

– Kokemus on ollut myös hyvin rohkaiseva tulevaisuutta ajatellen, sillä opiskelijoiden aktiivisuus ja oma-aloitteisuus ovat paikanneet mainiosti lähiopetukseen syntyviä eroja.

Skypen kautta

Espanjan opiskelijat istuvat pulpeteissaan koulun luokassa. Opettajan kuva ja ääni välittyvät heille skypen kautta. Samalla tavalla opettaja Jouni Karapalo näkee opiskelijat ja kuulee heidän puheensa omassa opetuspaikassaan.

– Etäopiskelu on sujunut yllättävän hyvin. Opettaja on kiva. Hän pystyy hyvin temppaamaan meitä etänä, ryhmäläiset kehuvat.

– Ei ole eroa sillä, onko opettaja tässä vierellä vai etäyhteyden päässä, Outi Nummi vahvistaa.

Laitteiden käyttö ja itse ohjelmisto vaativat alkuun totuttelua niin opettajalta kuin opiskelijoiltakin.

– Käynnistelyn jälkeen tekniset asiat alkoivat sujua. Samalla tuntien toimintatavat vakiintuivat ja muuttuivat jouheviksi, Jouni Karapalo mainitsee.

Ensimmäisen lukuvuoden aikana kävi kahdesti niin, että opiskelijat joutuivat ottamaan puhelimitse yhteyttä opettajaan skype-yhteyden avautumisongelmien takia.

Avuksi Meksikossa

Opettajalle espanjan etäkurssin parasta antia on ollut se, että opiskelijat ovat edistyneet opinnoissaan huomattavan hyvin.

– He ovat usein yllättäneet minut tunneilla tietämyksellään, Jouni Karapalo mainitsee.

– Etäopetus on saanut aikaan monissa erityistä vastuunottoa omasta oppimisestaan.

Opiskelijat kehuvat ryhmäänsä kauhean hyväksi ja aktiiviseksi. Toimivasta ryhmähengestä ja toisten tukemisesta puhuu myös Jouni Karapalo.

Outi Nummi pääsi testaamaan oppimaansa käytännössä vieraillessaan Meksikossa viime talvena.

– Olin viettämässä joulua siellä asuvan tyttären perheen luona. Huomasin, että jotakin tästä kurssista on tarttunut mukaan.

Reunamerkintä

Opiston mallikylä

Entistä isommat yksiköt herättävät huolta maaseudulla. Keskittämisellä on taipumuksena viedä palvelut entistä kauemmas kylistä, kuten Kangasalan seudun Osuuspankin päätös vetäytyä Pohjasta ja Sahalahdelta viimeksi osoitti.

Kun kansalaisopisto-opetus siirtyi Pälkäneen ja Kangasalan omilta opistoilta Valkeakoski-opistolle, uusi seutuopisto vakuutti tarjoavansa palveluita myös kyliin. Muun muassa Vehkajärvellä on huomattu, että Valkeakoski-opiston kanssa yhteistyö toimii paremmin kuin Kangasalan kanssa.

Luopioisten Mikkolan Navetan toimintaan Valkeakoski-opisto tutustui heti, kun yhdistymisestä sovittiin. Kursseja ja yleisötilaisuuksia on ideoitu ja järjestetty luontevassa yhteistyössä.

Nyt Rautajärvestä on tullut Valkeakoski-opistolle eräänlainen mallikylä. Opisto jalkautui vuosi sitten kysymään kyläläisiltä, millaisia kursseja he toivoisivat. Kyläläiset sitoutuivat värväämään riittävästi opiskelijoita, jos toivekurssit järjestyvät. Molemmat ovat pitäneet sanansa. Rautajärvi on saanut kurssinsa, ja niillä on riittänyt harrastajia.

Pikkukylän kurssitarjonnasta on tullut paikallinen ylpeydenaihe. Kun halutaan sarkastisesti valitella seudun palveluiden kurjuutta, voidaan manata sitä, että espanjan kurssillekin pitää ajaa Rautajärvelle saakka.

Tommi Liljedahl