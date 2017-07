Musiikkia ja lausuntaa Kailaan runoihin

Lausuntataiteilija Oili Ruukki esittää yhdessä muusikko Tommi Pajusen kanssa Runot musiikkirunoelman Uuno Kailaan runoihin 12.7. kello 18 Mikkolan Navetalla. Tommi Pajunen on myös säveltänyt runoelman kitaramusiikin.

– Teos on läpisävelletty eli myös runojen väliset tauot on sävelletty, Pajunen kertoo väliaikoineen tunnin kestävästä esityksestä.

Ruukki on Luopioisten kesäasukas ja viimeksi hänen lausuntaansa on Pälkäneellä kuultu Runokukkiassa, jota hän myös ohjaa. Äitienpäivänä hän esiintyi Pälkäneellä hän esiintyi ”Kuutamosonaatti” runoelmalla. Pitkään toisensa tuntenut kaksikko tekee ensimmäistä kertaa yhteistyötä. Ruukin esityksissä musiikki on kuitenkin kulkenut mukana jo pitkään.

– Uuno Kailas on ajankohtainen juuri nyt. Kailas puhuu vihasta ja työn raskaudesta, mitkä ovat ajankohtaisia aiheita edelleen, vaikka runot kertovatkin eri ajasta, lausuntataiteilija kertoo.

Musiikkirunoelma sisältää muun muassa runot Veljeni ja kulkue.