Muutosta ilmassa

Sappeen matkailukeskus toimii luonnon armoilla. Sadekesä vie katsojia kesäteatterista ja alamäkipyöräilijöitä rinteistä. Lauhana talvena laskettelukausi lyhenee ja väki vähenee rinteissä.

Ääri-ilmiöt ovat lisääntyneet ilmastonmuutoksen vuoksi. Jatkossa Sappee ei itse ruoki ilmastonmuutosta, sillä se siirtyi marraskuun vaihteessa käyttämään Metsävoimaa. Tämän ansiosta matkailukeskuksen hiilijalanjälki on sähkön osalta nolla.

Metsävoimaa tuotetaan puuteollisuuden sivutuotteena syntyvästä kuoresta, hakkeesta ja purusta Kaukaan biovoimalaitoksessa Lappeenrannassa. EKOenergia-ympäristömerkityn sähkön rinnalla tuotetaan kaukolämpöä Lappeenrantaan. Tuotanto ei lisää ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta enempää kuin puupohjaisen aineksen luonnonmukainen lahoaminen.

Sappeen käyttää Suomen luonnonsuojeluliiton sertifioimaa EKOenergiaa rinne-, majoitus-, caravan ja ravintolapalveluissa. Matkailualue on suuri sähkönkuluttaja. Mittarit pyörivät parhaillaan vauhdilla, sillä lumetus ja siinä tarvittavan veden pumppaus kuluttavat paljon energiaa. Myös mökkien ja muiden tilojen lämmitys nielee talvikaudella paljon sähköä.

Sappee on kuulunut jo seitsemän vuoden ajan matkailu- ja ravintola-alan hankkeeseen, jolla pyritään säästämään energiaa. Säästöjä on saatu muun muassa yleisvalaistusta kehittämällä. Myös hiihtohissien käyttöä on muutettu vähemmän energiaa kuluttavaksi.

Sappee näyttää suuntaa

Suuri osa laskettelun harrastajista asustaa eteläisessä Suomessa. Kulkeminen kasvattaa hiilijalanjälkeä, ja siksi Sappee on Lappia tai Alppeja ekologisempi paikka harrastaa talvilajeja.

– Me emme ole haastamassa ketään, mutta osoitamme omalla toiminnallamme, että jokainen voi tehdä ekologisia valintoja. Toki mekin tehdään talvi mäelle, vaikkei luonnonlunta olisikaan. Mutta jatkossa hiilijalanjälki on lumetuksen osalta nolla, Sappeen rinneliiketoimintajohtaja Kosti Puurunen sanoo.

Luonto on laajan Laipanmaan laidalla sijaitsevalle Sappeelle tärkeä arvo. Huoli ympäristön tilasta on lisääntynyt, joten ympäristöystävällisyyteen satsaava matkailualue voi erottua edukseen.

– Ympäristöystävällisyyden pitäisi olla etenkin matkailualalla yksi toiminnan peruspilareista. Sappee toimii hiihtokeskusalalla yhtenä suunnannäyttäjänä ympäristöystävällisen toimintamallin eteenpäin viemisessä, Sappeen matkailualueen toimitusjohtaja Jouko Poukkanen sanoo.

Pelastetaan talvet

Sappee toimii alkavalla kaudella Protect Our Winters -ilmastoliikkeen yhteistyökumppanina.

– Moni laskija kantaa huolta harrastuksensa tulevaisuuden näkymistä ja toivoo talviurheilualalta sekä omalta yhteisöltään edelläkävijyyttä ilmastokysymyksissä. EKOenergiaan siirtyminen on vastuullinen teko lumisten talvien puolesta, toteaa Protect Our Winters Finland ry:n puheenjohtaja Niklas Kaskeala.

– Talviurheilijoiden Pelastetaan Talvet -kampanjan myötä toivomme tälle teolle näkyvyyttä myös kansainvälisesti. Sappee osoittaa konkreettisesti, että sähkönostoissa voidaan huomioida paitsi ilmasto, myös muu ympäristö, kertoo EKOenergian avainasiakaspäällikkö Petter Nissinen Suomen luonnonsuojeluliitosta.