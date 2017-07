Kakkua on siinä monenlaista ensi lauantaina Epaalan entisellä koululla, kun Pälkäneen Martat järjestävät Kansikantie 25:ssä kakkubuffetin. Kello 10–15 on tarjolla maksua vastaan erilaisia kakkuja sekä kahvia, teetä ja mehua, ja lisäksi myynnissä on paikallisten käsityöläisten valmistamia tuotteita. Kakkubuffetilla Martat toivovat voivansa antaa kävijöille ideoita ja makuja tuleviin juhlajärjestelyihin.