Robin oli ylivoimainen yleisömagneetti

Suomen vanhimmat festarit Aitoon Kirkastusjuhlat kunnioittavat vajaat 30 vuotta itseään nuorempaa Suomea teemaillalla. Sunnuntaina 9.7. Kirkastusjuhlien lavalla nähdään Suomirockin ja -iskelmän legendoja, joista suuri osa on aloittanut uransa jo 1970-luvulla.

Illan tähtiä ovat käännösiskelmien ja Finnhits-kokoelmien kultakaudelta alkaen kiertänyt diskokuningatar Eini sekä vielä 15 vuotta pidemmän uran tehnyt ja puolitoista miljoonaa äänitettä myynyt sinivalkoinen ääni Katri Helena.

Suomirockin kivijaloista Suomi 100 -illassa esiintyvät Remu & Hurriganes ja Popeda. Näiden joukossa debyyttilevynsä 30-vuotisjuhlavuotta viettävä Boycott on lähes poikasten bändi.

Tommi Läntisen johtaman kokoonpanon ensimmäinen tuleminen ajoittui englanninkielisen Suomirockin kultakauteen. 1980-luvun lopulla marssi esiin valtava määrä kansainväliset mitat täyttäviä kokoonpanoja, joista suuri osa jäi kuitenkin täkäläisiksi ylpeydenaiheiksi.

Tommi Läntinen nauraa, että Boycott erottui aikalaisistaan Smackista, Hearthillista, Peer Güntistä, Nights of Iguanasta ja Zero Ninesta ainakin siinä, että tukka oli eniten pystyssä.

– Me oltiin korskeita oriita. Lavalle ei menty anteeksi pyydellen, vaan täysillä. Mutta vaikka olimme melkoisia rokkikukkoja, niin kyllä hyvät biisit olivat meille Hombren kanssa aina tärkeintä.

Musiikki verestää vanhoja muistoja

Boycott jäi 1990-luvun alussa neljä albumia julkaistuaan telakalle, ja Tommi Läntinen keskittyi soolouraansa. Kymmenen vuotta sitten muutaman satunnaiskeikan tehneen bändin paluu alkoi rakentua puoli vuotta sitten.

– Soitimme Helsingissä Läntinen & kumppanit plays Boycott -keikan. Se veti paljon porukkaa fiilistelemään. Vasta siinä tajusi itsekin, miten tärkeitä 30 vuoden takaiset biisit voivat olla. Vaikka unohdamme paljon, niin musiikki verestää vanhoja muistoja, tunnelmia ja elämyksiä, Tommi Läntinen sanoo.

Hänelle jo vanhojen Boycott-klassikoiden treenausvaihe edusti eräänlaista surutyötä, sillä rinnalla ei enää ollut vuosi sitten äkillisesti kuollutta Ari ”Hombre” Lampista.

– Kun kaikki meni niin hyvin, niin alkoi tulla fiilistä, että miksei Boycottin kanssa voisi palata lavalle.

Uutta tulemistaan tekevä kokoonpano on julkaissut pari uutta biisiä. Kesälle on buukattu muutama festarikeikka ja syksylle on rakentumassa uuden levyn julkaisua ja kiertuetta.

– Boycott on siitä hyvä bändi, että sen kanssa voi soittaa monenlaisissa paikoissa: se toimii rokkifestareilla ja kansanjuhlissa sekä isoilla ja pienillä klubeilla, Läntinen sanoo.

Bändi on myös julkaisemassa Suomirockin merkkiteoksiin kuuluvan 30 vuoden takaisen debyyttilevynsä uudelleen. Läntinen lupaa, että vaikka levy miksattaisiin uudelleen, kaikki tehdään edesmenneen TT Oksalan kädenjälkeä kunnioittaen.

Boycott on vuosikymmenten takaisille faneille nostalginen bändi, jolta odotetaan joka ilta ensilevyn hittejä, kuten Gotta Rock ja My Sharona. Mutta elävät bändit julkaisevat myös uutta materiaalia. Siksi uudet Boycott-biisit Still I Rise ja Partners in Crime ovat tärkeitä sekä soittajille että uusille ja vanhoille faneille.

Läntinen on tehnyt myös soolouralla monta korvamatoa, kuten Kevät ja minä sekä Via Dolorosa.

– Olemme vetäneet Boycottin kanssa Via Dolorosaa encorena englanniksi. Se toimii uskomattoman hienosti, ja porukka on tykännyt.

Rokkiliiterin tunnelmaa ei unohda koskaan

Tommi Läntinen palaa heinäkuussa innoissaan Kirkastusjuhlille, jossa on käynyt monet kerrat sekä soolona että Boycotin kanssa.

– Aitoossa ei ollut aikanaan juurikaan takahuonetiloja. Bändit viettivät aikaa busseissa kiinni vedettyjen verhojen takana, sillä liikkeellä oli nuoria ja innokkaita ihailijoita, Läntinen muistelee ensikokemuksiaan Honkalasta.

Suomi 100 -illasta tulee myös soittajien juhla, jossa vuosikymmenten aikana tutuksi tulleet kollegat tapaavat toisiaan. Läntisellä on takavuosilta monta hauskaa muistoa.

– Kerran olimme olleet edellispäivänä Tampereen suunnalla keikalla, ja Telakan terassilla pöytään sattui Frogley ja muita tamperelaissoittajia. He pyysivät meitä laittamaan nimet kutsuvieraslistalle, kun kuulivat, että olemme menossa Aitooseen. En edes tiedä, olisiko siellä ollut sellainen, mutta jätkät hoitivat itse itsensä sisään: kaverit karauttivat avojenkillä Aitooseen aurinkolasit päässä ja jalkojenkin luut reteesti ulkona roikkuen. He selittivät järkkäreille olevansa Boycottin porukkaa ja ajoivat suoraan sisälle.

Läntinen vakuuttaa, että myös rokkiliiterin tunnelman kokenut muistaa sen ikuisesti.

Hombren kitara oli olennainen osa Boycottin sointia. Uudessa kokoonpanossa Henrik Strangin ja Roope Riihijärven tuplakitarat kunnioittavat miehen elämäntyötä. Lisäksi bändiin kuuluvat Niko Kokko (basso), Petteri Korhonen (rummut) ja Jaakko Kiuru (koskettimet).

– Stemmat ovat kohdallaan, sillä viisi ukkoa laulaa, Tommi Läntinen hehkuttaa kokoonpanoa.

Kirkastusjuhlat 8.–10.7.

La 8.7. klo 19–02 mm. Mikael Gabriel, Juha Tapio, Ellinoora, Miljoonasade, Dumari & Spuget

Su 9.7. klo 13 VPK:n vuosijuhla marsseineen ja juhlallisuuksinen

Su 9.7. klo 19–02 mm. Popeda, Boycott, Remu & Hurriganes, Agents & Vesa Haaja, Katri Helena, Eini, Leewings

Ma 10.7. klo 10 Päivätansseissa Tulipunaruusut ja Christa Huikko Band

Ma 10.7. klo 19–02 mm. Apulanta, Atomirotta, Robin, Nikke Ankara, Arttu Wiskari, Neljänsuora