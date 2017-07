Hauholla herkutellaan yötä myöten

Ensi perjantaina Hauholla Hämeenlinnan puolella vietetään Herkkujen Yötä. Tuolloin 7 hauholaisyritystä kattaa ruokapöytiinsä erilaisia naposteluherkkuja. Vieraita odotetaan kiertämään eri kohteisiin nauttimaan hyvästä ruoasta, seurustelusta, kulttuurista ja hämäläisestä kesäyöstä. Tarjontaa on joka makuun ja se hivelee kaikkia aisteja.

Herkkujen Yössä ovat mukana myös Vihavuoden Koskikahvila, joka tarjoaa Herkkujen Yönä villisika-aterioita ja pikkusuolaisia sekä lättyjä. Herkkuja ryydittää koko illan soiva elävä ruokamusiikki.

Hahkialan Kartano luottaa Herkkujen Yössä riistaruokien ja herkullisten leivonnaisten vetovoimaan. Ja mikä on luottaessa, sillä Hahkialan savusorsaleipäset ovat tehneet aiempina vuosina hyvin kauppansa. Riistan rinnalle nostetaan kasviselämys.

Lautsian Lomakeskuksessa tarjoillaan nyhtöpossua, vegevaihtoehtoa sekä lettuja. Hauhon Kesäteatterin näytös Tähdet tähdet starttaa Herkkujen Yön iltana kello 19 lomakeskuksen rannassa. Peltosirkun tilan kattauksesta löytyvät oman tilan marjavohvelit ja suolaisena herkkuna kylmäsavulohivohvelit.

Wuolteen Kartanossa perinteisten herkkujen rinnalle on tänä vuonna otettu taide. Alvettulan kyläkaupan bravuuri on viettelyksen voileivät ja jälkiruoaksi on luvassa erilaisia kakkuja. Wanhan Raitin Kievarissa Hauhon kirkonkylässä on Ranskan vallankumouksen vuosipäivän kunniaksi noutopöydässä ranskalaista bistro-ruokaa ja viinejä.

M/S Wuolle lähtee risteilylle Hauhon kirkonkylän rannasta kello 18 ja se kiertää Alvettulan ja Wuolteen Kartanon kautta Vihavuoteen ja yöllä takaisin.