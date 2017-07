Hyvän tekeminen ei aina johda hyvään

Viime kesänä perustettu kangasalalainen Salaseuran teatteri tuottaa Lepokodin näyttämölle Kari Hotakaisen mustan draamakomedian Punahukka, josta Hotakainen on saanut muun muassa pohjoismaisen näytelmäkirjailijapalkinnon.

Näytelmän ohjaaja Mika Eerola myöntää auliisti, että tehtävä on vaativa. Hotakaisen teksti on kielellisesti herkullisen humoristista, mutta sen luonteva käyttö replikoinnissa kysyy paljon harjoitusta. Näytelmässä risteilee raastavia teemoja adoption vaikeudesta uskoontulon ongelmiin, parantumattomaan sairauteen, rikollisuuteen ja epäonnistuviin hyvän tekemisen yrityksiin.

– Tekijätiimimme oivalsi heti näytelmän luettuaan, että joudumme tekemään paljon valintoja. Teksti on sekä rakenteeltaan että kieleltään sellainen, että on tarkoin mietittävä, mitä haluamme ilmaista, jotta siitä tulee yleisölle ymmärrettävä ja kesäteatteriin sopivan sujuva seurata, Eerola kertoo.

Punahukka kertoo Pekasta ja Seposta, veljeksistä, jotka salakuljettavat ikoneja Venäjältä. Pekka tulee uskoon ja rupeaa hyvittämään tekojaan, mutta se osoittautuu vaikeammaksi, kuin hän on kuvitellutkaan.

Veljeksillä on Venäjällä sisarpuoli Katja, joka sairastaa punahukaksi kutsuttua autoimmuunitautia; Sepon ja hänen vaimonsa Elina yrittävät adoptiota; pappikin käy kaiken keskellä omaa elämänkamppailuaan ja epäilee uskonsa vahvuutta.

Ajan mittaan henkilöille paljastuu asioita, jotka he ovat sokeasti jättäneet huomiotta, vaikka kaikki on tapahtunut lähellä ja läheiselle. Näytelmässä pohditaan, mikä ajatus lopulta pitää kutakin heissä rimpuilemassa repaleisen elämän syrjässä kiinni. Rohkeimmin uskaltaa puhua veljesten äiti Helmi, jonka elämä on jo niin loppusuoralla, että mitään ei tarvitse turhaan silotella.

– Punahukka on näytelmä uskosta mutta ei uskonnosta. Siinä käsitellään paljon näkymättömiä ja määrittelemättömiä asioita, joista puhutaan vahvasti huumorin ja ironian kautta. Tarvitaan kokeneet ja taitavat näyttelijät tulkitsemaan sitä, ja sellaiset meillä onneksi on, Eerola sanoo.