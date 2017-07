RaceCoast Rockin’ Fest sopii myös vasta-alkajille

Kangasalan Kisarannassa ensi kesänä kuudetta kertaa järjestettävä RaceCoast Rockin’ Fest palaa heinäkuulle. Viime vuonna karkelo siirrettiin elokuun lopulle, koska kesä on niin täynnä rokkiharrastajien festareita ja autoharrastajien kokoontumisia. Kokeilu jäi kuitenkin yhteen kertaan ja tapahtuma palaa sydänkesään, jolloin sääriski on pienempi.

– Vaikka bändit soittavatkin katon alla, tapahtuma on kuitenkin ulkoilmatapahtuma. Sen luonteeseen keskikesä sopii parhaiten, festarin järjestäjä Iikku Riepponen sanoo.

Juurevan rockin harrastajat kokoontuvat Kisarantaan lauantaina 15. heinäkuuta. Ajankohta vaikuttaa osuvalta, sillä samalle päivälle sattuu ainoastaan yksi Etelä-Suomessa järjestettävä jenkkiauto- ja rock´n´roll -tapahtuma. Tampereella on samaan aikaan käynnissä Tammerfest, mutta sen kohdeyleisö on täysin erilainen.

– Me jaetaan Etelä-Suomen tapahtuman kanssa alan harrastajat sinä viikonloppuna. Lisäksi Kisarannan karkelon maine on kiirinyt harrastajien keskuudessa, ja Euroopasta on tulossa entistä enemmän vieraita, Riepponen uskoo.

Sanaa ovat levittäneet edellisvuosina paikalla olleet ruotsalais-, saksalais- ja hollantilaisvieraat. Myös venäläisrokkarit ovat löytäneet RaceCoast Rockin’ Festin. Paikalle odotetaan edelliskesien tapaan ainakin bussilastillista sikäläisiä juurimusiikin harrastajia.

Paljon oheisohjelmaa

RaceCoast Rockin’ Fest erottuu vastaavista tapahtumista miljöönsä ansiosta. Perinteikkäälle rantalavalle syntyvät hieman toisenlaiset lavatanssit. Väkeä myös vihitään tanssin saloihin pikakurssilla.

– Minä en tosiaankaan ole mikään parkettien partaveitsi. Mutta tällainen jäyhä junttikin huomaa, että illasta saa enemmän irti, kun heittäytyy täysillä tunnelmaan, Iikku Riepponen sanoo.

Tanssikurssin lisäksi päivään kuuluu monenlaista muutakin oheisohjelmaa. Osa siitä järjestyy itsestään, kun väki karauttaa upeilla Amerikan autoillaan paikalle.

Kisarannan portit avataan jo iltapäivällä. Tunnelmaa rakentelee helsinkiläistrio The Dayhill Daddy-O’s. Terassin lavalle saavat hypätä muutkin jamittelemaan.

Pihalle levittäytyy vaate- ja levykauppiaiden kojuja.

– Kisarannan puitteet ovat siitä loistavat, että sadesäällä kojut saa siirrettyä kahvioon, Iikku Riepponen sanoo.

Järjestelyihin on myös tehty pieniä parannuksia: ruokamyyntiä on monipuolistettu ja leiriytyjille järjestetty kunnon ulkovessat.

Harvinaisia vieraita

RaceCoast Rockin’ Festin linjana on 1950-luvun rock, jota maustetaan hieman kantrilla ja bluesilla. Iikku Riepposen juhlat tunnetaan siitä, ettei Kisarannan esiintyjiä ole juuri päästy ennen näkemään Suomessa.

– Kaivelen kiinnostavia bändejä puolitoista vuotta etukäteen. Alan seuloa isosta joukosta sellaisia, jotka olisivat sopivaan aikaan tien päällä, Iikku Riepponen kuvaa ohjelman rakentumista.

Reilut parikymmentä vuotta musiikkihommissa mukana ollut Riepponen tuntee monet soittajat, sillä miehen oma bändi Mike Bell & The Belltones kiertää maailmalla samoja festareita. Esiintyjien houkuttelua Kangasalle helpottaa myös Kisarannan karkelon hyvä maine.

Tänä vuonna vetonaula on ruotsalainen Country Side Of Harmonica Sam, joka saapuu Suomeen ensimmäistä kertaa.

– Se on noussut kantribändigenressä maailman top-kolmoseen. Huipputyylikästä bändiä diggailevat niin rockabilly-, rock´n´roll- kuin kantriveijaritkin, Iikku Riepponen sanoo.

Miehellä on tapana esitellä joka vuosi myös tuntematon nimi, jota edes alan harrastajat eivät ennestään tunne. Tänä vuonna yllättäjän rooli on varattu englantilaiselle Red Jackson Rhythm & Blues Triolle.

Myös saksalainen Spo-Dee-O-Dee ja puolalainen The Real Gone Tones ovat Suomessa tuoreita nimiä, sillä 50-luvun rockabillyä soittavat kokoonpanot ovat vierailleet täällä vain kertaalleen. Neljännesvuosisadan kiertänyt saksalaisbändi kuuluu jo alansa legendoihin. Puolalainen The Real Gone Tones on kovassa nousussa ennen kaikkea energisen ja huipputaitavan naissolistinsa ansiosta.

Hot Rod & Rock Show lauantaina

Iikku Riepponen on tyytyväinen, jos heinäkuinen karkelo kerää 600 kävijää. Kisaranta vetäisi helposti puolitoistakertaisenkin väkimäärän, mutta tapahtuman luonteeseen sopii se, että lavalle jää tilaa pyörähdellä kellohameissa.

– Tunnelma pysyy parempana, kun kaikilla on sopivan väljät oltavat, eikä lava ole ihan täyteen ammuttu, Riepponen sanoo.

Mies järjestää Kisarannan karkeloiden lisäksi muitakin juurimusiikkikeikkoja Tampereen seudulla. Lauantaina Pirkkahallissa pidettävän Hot Rod & Rock Shown kävijät kokoontuvat Olympia-kortteliin, johon Riepponen on rakentanut tapahtuman henkeen sopivan kattauksen. Pääesiintyjänä on ruotsalainen Wildfire Willie & The Ramblers. Lisäksi Olympiassa nähdään Whistle Bait ja The Goodman’s. Kesäkuun lopussa Riepponen järjestää bileet Tullikamarin Klubilla, johon pääesiintyjäksi on bookattu The Desperados USA:sta.

– Oma bändi viettää kevään ja kesän enemmän hiljaiseloa, mutta elo-syyskuulla käydään Ranskassa ja loppuvuoteen on keikkoja tulossa Saksaan ja Ruotsiin. On me buukattu muutama Suomen keikkakin, Riepponen valottaa Mike Bell & The Belltonesin kuulumisia.