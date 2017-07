Olen kesän alussa viettänyt Pälkäneen yhteiskoululla riemuylioppilasjuhlaa, mikä tarkoittaa, että ylioppilaaksi pääsystä on kulunut tasan 50 vuotta.

Kulunutta aikaa on vaikea käsittää. Kun ajattelee 50 vuotta tästä eteenpäin, se tuntuu käsittämättömän pitkältä, mutta kun samaa aikaa katselee taaksepäin, se onkin kovin lyhyt.

Oli ihmeellistä tavata luokkatovereita, joiden hieman harmaantuneen olemuksen takaa löytyi kuitenkin tuttu ihminen, jonka elämäntarinaa oli kiinnostavaa kuunnella. Kierteleminen vanhassa koulurakennuksessa oli hieman hämmentävää – vierasta ja tuttua yhtäaikaa. Entinen luokkahuone pysähdytti: juuri tästä lähdimme maailmalle.

Vanhojen kuvien selaaminen on muistuttanut myös siitä, kuinka meissä on monta aikakerrosta päällekkäin. Jossain pohjimmaisena on pieni syliä ja hellyyttä janoava vauva, sitten elämää uteliaana tutkiva pikkulapsi. Kouluvuodet, – toverit ja opettajat ovat muokanneet meitä. Oma koulutieni alkoi Padankosken kansakoulusta, minkä jälkeen siirryin kymmenvuotiaana Pälkäneelle ja aloitin oppikoulun asuen viikot kortteerissa.

Jännittävää oli lähtö opiskelemaan. Kaikki oli vielä edessä avoimena: minne elämä kuljettaisi, olisiko jossakin odottamassa joku, josta tulisi elämäntoveri. Löytyihän se, perhe kasvoi, ja opetustyötä Jyväskylässä kesti 40 vuoden ajan.

Elämäntarinani on varsin tavallinen. Kun katselee kuluneita vuosia, niihin sisältyy paljon hyviä päiviä, iloa ja onnea. Valitettavasti löytyy myös asioita, jotka olisi ehkä voinut tehdä toisin tai jättää kokonaan tekemättä. On sanoja, jotka olisi voinut jättää sanomatta, tai sanoja, jotka olisi pitänyt sanoa ajallaan. On tekoja, jotka eivät ole olleet suotavia, itsekkyyttä, laiminlyöntejä ja rikottuja lupauksia, jotka ovat jääneet painamaan.

Ensi sunnuntain tekstit kertovat ihmisistä, jotka ovat sotkeneet asiansa ja joutuvat vastaamaan teoistaan ihmisten ja Jumalan edessä.

Jeesuksen eteen tuodaan nainen, joka oli tavattu aviorikoksesta, ja fariseukset ja lainopettajat muistuttavat Jeesusta, että lain mukaan nainen ansaitsee kivittämisen.

Jeesus käyttäytyy kuitenkin kummallisesti. Hän kumartuu ja alkaa kirjoittaa maahan sormellaan. Kun hän ojentautuu, hän sanoo, että se joka on synnitön, heittäköön ensimmäisen kiven.

Ja sitten Jeesus jatkaa maahan piirtelyään. Pikkuhiljaa syyttäjät alkavat vetäytyä pois, ja nainen jää Jeesuksen kanssa kansan keskelle. Jeesus kysyy naiselta, eikö kukaan tuominnutkaan häntä. Nainen ravistaa päätään. Ei kukaan.

Jeesus sanoo: ”En tuomitse minäkään. Mene, äläkä enää tee syntiä.”

Toinen ensi sunnuntain henkilö, joka saa elämänsä solmuun on kuningas Daavid. Hän näkee katolla kylpevän kauniin Batseban, kutsuu tämän luokseen, viettelee ja saattaa raskaaksi. Daavid yrittää monin tavoin peitellä tekoaan, mutta kun ei onnistu siinä, hän määrää Batseban miehen sodassa etulinjaan, jolloin mies saa surmansa.

Silloin Jumala lähettää profeetta Natanin puhuttelemaan Daavidia. Lopulta Daavid katuu ja ymmärtää, miten väärin hän on tehnyt. Natan sanoo, että Herra vapauttaa Daavidin tästä synnistä, mutta lapsi otetaan pois.

Raamatun kertomukset avioliittonsa rikkoneesta naisesta ja kuningas Daavidin viekkaista teojsta ovat järkyttäviä. Onneksi vain harva joutuu elämässään tekemisiin noin raskaiden ja vaikeiden asioiden kanssa. Tapahtumien loppuratkaisut muistuttavat siitä, että tuomitseminen kuuluu yksin Jumalalle. Hän on kuitenkin valmis armahtamaan ja antamaan anteeksi. Jumala haluaa, että ihminen katuu ja on valmis elämänmuutokseen.

Jokaisella meistä on oma menneisyytemme. Ihmisen tehtävä kuitenkaan ei ole tuomita lähimmäistään. Jeesuksen opetuksen mukaan meitä kehotetaan armahtamaan toisiamme ja edistämään kaikin tavoin oikeuden ja hyvyyden toteutumista.

Psalmi 13:6 kertoo siitä miten rakastavasti Jumala toimii.

Minä luotan sinun armoosi,

saan iloita sinun avustasi.

Minä laulan kiitosta Herralle,

hän pitää minusta huolen.

Marja-Liisa Kuitunen

Padankoski