Vintiltä löytynyt mantteli herättää muistoja

Tuija Pitkäsen kirjoittama Mantteli on omalla tavallaan perinteinen suomalainen maalaiskomedia. Tarinalla on herkullisen tuttu kehys: tiiviiseen kyläyhteisöön ilmestyy uusi vaikuttaja, joka pohjimmiltaan on kiinni seudussa omilla sukujuurillaan ja suvun perinteillä.

Tulokkaan suunnitelmat ovat kuitenkin ristiriidassa joidenkuiden toisten tuumien kanssa eivätkä miellytä varsinkaan kunnan silmäätekeviä.

Mantteli-näytelmässä Konkelon kylän tuore tulokas on kyläkauppias, jota näyttelee Tanja Vuorinen. Oma kauppa on kylässä tärkeä, ja saman suvun jäsenet ovat hoitaneet sitä ennenkin. Kunnan puolella ennen kaikkea kaksi juonittelevaa virkamiestä, kunnanjohtaja ja kirkkoherran rouva ovat jyrkästi hanketta vastaan. Heidän mielestään koko kauppa pitäisi purkaa – ja niin on pohja eturistiriidoille valettu.

Alkaa muutaman kesäisen viikon aikana syntyvä, tiivistyvä ja huipentuva taistelu, jota höystävät vanha mutta edelleen pinnan alla kytevä rakkaustarina sekä monet muut eri suuntiin rönsyävät sivujuonteet.

Mutta miten ihmeessä kaikkeen näyttää liittyvän kaupan vintiltä löytyvä vanha neuvostoaikainen sotilasmantteli? Kuinka monimutkaiseksi kyläläiset saavat asiat sotkettua, ennen kuin ratkaisu alkaa häämöttää?

Vehkajärven teatterissa jo entuudestaan tuttu ohjaaja Janne Salminen määrittelee Manttelin uudeksi kansankomediaksi, jossa perinteiseen juonirakennelmaan tuodaan nykyajan polttavia keskustelunaiheita. Kuvitteellinen Konkelo ei suinkaan ole nykyisen Suomen ainoa kylä, jossa taistelu kyläkauppojen ja -kauppiaiden puolesta käy kiivaana.

Vehkajärven teatterin erikoisuutena on Kusti Vuorisen varta vasten Mantteliin säveltämä musiikki.

– Kaikki näytelmän musiikki on uutta ja elävää, nauhoitusta emme käytä missään kohdassa, joten näytelmä tarjoaa yleisölle myös ainutlaatuisen musiikkielämyksen, Janne Salminen kertoo.

Maalaiskomediaa maistetaan Vehkajärvellä ensimmäisen kerran Mansikkajuhlilla 2. heinäkuuta.