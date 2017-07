60 kesää Kuohenmaalla

Kuohenmaan kesät pukeutuvat tekstiilitaiteen muotoon Kangasalan pääkirjaston taidetila Terrassa. Tekstiilityönopettaja Tuija Uotila juhlistaa pyöreitä vuosiaan tuomalla näytteille seinätekstiilejään, vaatteitaan ja laukkujaan, jotka ovat syntyneet pääosin kesäpaikassa Kuohenmaalla.

Käytännössä Uotilan mökkiateljee on kesäpaikan piha, jossa hän ryhtyy ompelupuuhiin hyvällä säällä. Suurin osa töistä on ideoitu opiskelijoiden virikemateriaaliksi ja niitä on eri vuosikymmeniltä. Uotila tekee löytöjä kirpputoreilta ja jalostaa niistä omanlaisia teoksia. Vanhassa materiaalissa on kiinnostavia elämän jälkiä, reikiä, kellastumia tai likatahroja, jotka saavat näkyä. Kouvolassa asuvan Uotila hullaantuu puhki kuluneista pellavaisista astiapyyhkeistä ja vanhoista repaleisista lakananpitseistä, joita on nähtävissä myös näyttelyssä

Tuija Uotila: 60 kesää Kangasalla. Kangasalan pääkirjasto, Taidetila Terra 10.–28.7.2017

Näyttely avoinna kirjaston aukioloaikoina ma–pe kello 10–19.