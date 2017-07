Huutijärvellä kuvattiin Suomi-Filmiä kesällä 1936

Kangasalan kunta hakee yhteistyökumppania ideoimaan ja kehittämään Huutijärvellä tyhjilleen ensi vuonna jäävää ammattioppilaitoksen aluetta. Toiveissa on matkailua tukeva toiminta, mutta tilojen on visioitu taipuvan esimerkiksi panimoksi tai korjaamoksi. Tilaa toiminnalle on tarjolla, sillä päärakennuksen bruttoala on lähes 10 000 neliötä ja asuntolarakennuksen 650 neliömetriä. Nykyisen asemakaavan mukainen tontti on yli 33 000 neliötä, ja kunnan mukaan kaavaa on mahdollista sorvata uusiksi.

Kunnan tavoitteena on löytää alueelle kokonaisratkaisu, jossa on ideoitu uusi käyttötarkoitus rakennuksille.

Rakennusten ja tontin kehittäminen ja luovuttaminen ratkaistaan tarjousmenettelyn avulla. Konseptiehdotuksia otetaan kunnassa vastaan 19.5. asti. Lopullinen yhteistyökumppani valitaan toisessa vaiheessa, jolloin kehittäjän kanssa laaditaan yhteistyösopimus.