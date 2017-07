Hyvän mielen näyttely TaideTallissa

Luopioisten taidekesä jatkuu Mikkolan Navetan pihapiirissä. Heinäkuun taiteilijat ovat Pirjo Kuulusa, Marjo Wassman, Raili Rannikko sekä Arjen huoneet -kesäsirkus-ryhmä. Kuulusa, Wassman ja Rannikko etsivät innoituksensa luonnosta, Jyvämakasiiniin sijoittuva valokuvataiteilijoiden ryhmä liikkuu laajasti yhteiskunnallisessa todellisuudessa, tarkkaillen arjen reunailmiöitä.

Luhtiaittoihin sijoittuvat Raili Rannikon ja Marjo Wassmanin työt. Raili Rannikko on näyttelyn järjestäjänä ensikertalainen. Ruovedellä asuva Rannikko tutkii töissään luontoa. Katson maalaismaisemaa on hänen näyttelynsä teema. Puutarhakoulun käynyt Raili Rannikko innostui maalaamisesta uudestaan työväenopiston kursseilla ja katselee ympäröivän luonnon ilmiöitä eri vuodenaikoina siirtäen ne maalauksiinsa.

Marjo Wassman on kokenut näyttelyiden pitäjä. Hänen näyttelynsä nimi on Lähellä metsää ja liikkuvaa vettä. Hänen maalauksissaan heijastuvat vuodenkierron vaihtelu ja luonnon rytmi. Hän haluaa suoda katsojille elämyksiä värien, tunnelman ja maalausten tuomien mielen maisemien kautta. Wassman on levittäytynyt kahteen luhtiaittaan, toisessa teemana on metsä ja toisessa vesi.

Samassa Mikkolan Navetan pihapiirissä sijaitsevassa Navettakalleriassa on esillä Pirjo Kuulusan töitä. Näyttelyn nimi on Valo. Työt ovat leimallisesti mustavalkoisia. Esillä on läpileikkaus hänen akryylimaalauksistaan. Pirjo Kuulusan tie maalaajaksi on kulkenut posliininmaalauksen kautta, hän on myös opettanut posliininmaalausta yli 20 vuotta.