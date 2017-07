Kaikkiaan yhdeksän kunnan alueella kiertävän Pyhäjärvireitin saamat uudet opasteet helpottavat pyöräilijöiden menoa jo tulevana kesänä. Opasteiden kiinnitys teiden varsille aloitettiin toukokuun puolivälissä Pirkkalan, Lempäälän, Vesilahden ja Nokian yhdistävällä Laukon reitillä, ja niiden jälkeen ovat tällä viikolla olleet vuorossa Pälkäne, Kangasala, Valkeakoski ja Akaa.

Opasteprojektin suunnittelusta ja toteutuksesta vastaava Ekokumppanit Oy:n Olli Vakkala pitää merkintää tärkeänä pyörämatkailijoiden palveluna.

– Ei reitille tuoda mitään massiivista kyltistöä, mutta pyörämatkailuun ihan riittävä. Kartan avulla on mukava suunnitella seikkailuja ja opasteet tuovat turvallisuutta. Silloin voi keskittyä entistä enemmän maisemien ihailuun ja matkasta nauttimiseen, hän näkee.

280 kilometrin Pyhäjärvireitti koostuu useista lyhyemmistä reiteistä – tai toisaalta moni reitti yhdessä muodostaa Pyhäjärvireitin. Valmiita osareittejä on yhteensä neljä, joista kaksi – Vaeltaja ja Roine – kulkee Pälkäneen ja Kangasalan kautta. Näistä kahdesta pidempi on Vaeltaja, joka kiertää kaikkiaan seitsemän kunnan alueella Tampereen, Kangasalan, Pälkäneen, Valkeakosken, Akaan, Vesilahden ja Nokian maisemissa. Roine puolestaan kiertää nimensä mukaisesti ympäri suuren järven Kangasalan, Pälkäneen ja Valkeakosken teillä. 170-kilometristä vaeltajaa suositellaan pyöräilijän kunnosta ja asenteesta riippuen kierrettäväksi yhden–neljän päivän aikana, kun taas 75-kilometrisen Roineen lenkin kiertämiseen kehotetaan varaamaan päivä tai pari.

Varsinaisen lenkin varrella on myös joitakin kohteita, jotka pyöräilijöiden toivotaan löytävän. Tällaisia erillisinä matkavinkkeinä huomioitavia paikkoja ovat esimerkiksi idylliset Laitikkala ja Saarikylät.

– Niille on mietitty selkeyden vuoksi omia opasteita, tai jos jokin paikallinen yhdistys tai yritys haluaa tuoda niihin jonkin oman opasteensa, Olli Vakkala sanoo.

Nettikartastoon on koottu iso joukko yrityksiä reittien varrelta; ideana on ollut poimia mukaan eräänlaisia paikallisia erikoisuuksia – ei niinkään eri kauppaketjujen jokaista myymälää.

Pyhäjärvireitin merkitseminen kyltein on valmisteltu yhteistyössä Tampereen ja Pyhäjärvireitin varren kuntien sekä Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa. Reitin opasteiden asentamisen jälkeen ollaan merkitsemässä myös 320-kilometrinen Näsijärvireitti, joka on jo joitakin vuosia kiertänyt Tampereella ja sen länsipuolella kolmen lyhyemmän reitin muodostamana.

– Tavoitteena on Keski-Eurooppaa henkivä pyörämatkailukokonaisuus, jossa esimerkiksi laivaliikenne on mukana. Yksi kaupunki on sidoskohtana kahdelle eri reitille, Vakkala kertoo.

Pyhäjärvireitti on ennen kaikkea polkupyöräilijöille räätälöity matkailun apuväline, jolla pyörän selässä tehdyn reissun pystyy kokemaan seikkailuna hiki kypärässä polkemisen sijaan. Reittien – jotka on koottu Pyhäjärvireitin kotisivuille – laatimisessa on huomioitu myös mahdollisuus hyödyntää reissuilla esimerkiksi sisävesilaivojen ja junien kyytejä.

Pyhäjärvireitin toteutuksesta vastaa Tampereen kaupungin, Tampereen Sähkölaitoksen ja Pirkanmaan Jätehuollon omistama voittoa tavoittelematon Ekokumppanit Oy. Reittien kehitystyön tavoitteena on luoda Suomen paras pyörämatkailureitistö, joka nojaa paikallisiin omaleimaisiin palveluihin, maakunnan kärkikohteisiin ja ”piileviin aarteisiin”.

Pyhäjärvireitti on osa Pirkanmaan Ely-keskuksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisrahastosta rahoittamaa Pirkanmaan Järvireitit -hanketta. Uusien opasteiden lisäksi reiteistä on laadittu erilliset pyörämatkailukartat. Olli Vakkalan mukaan painetun kartaston teon kanssa odotettiin tarkoituksella vahvistusta sille, että karttaan piirretty reitti on käytännössä myös mahdollista opastaa teiden varsilla.