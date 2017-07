Suomen juhlavuoden soutu Rönnistä Aitooseen

Taisto Lahtisen kädessä komeilee uutuuttaan kiiltelevä rannekello. Se on läksiäislahja Postilta, jonka leivissä Lahtinen työskenteli huikeat 46 vuotta. Virallisesti mies jää eläkkeelle kesän alussa.

Teiskossa syntynyt, Terälahdessa koulunsa käynyt Lahtinen pääsi kesätöihin Postille juuri 17 vuotta täyttäneenä, tarkalleen ottaen kesäkuun ensimmäisenä vuonna 1970.

–Piti mennä konepajakouluun ja tehdä sitä ennen hitsausharjoittelu, mutta sitten tuli tuo postin paikka auki Tampereella. Muistan ensimmäisen kuukausipalkkani, se oli 450 markkaa, paperipussissa. Sillä melkein sai ajokortin.

Konepajakoulun ovet eivät auenneet, koska harjoittelu jäi tekemättä. Posti tarjosi jatkopestiä, jonka katkaisi vain armeijan käyminen Parolassa.

–Sieltä kun tulin, niin pääsin autopostimieheksi linjalle Tampere-Hämeenlinna. Vuonna 1980 linja loppui. Esimies kysyi sen jälkeen, haluanko jakelupuolelle Hervantaan vai Kaukajärvelle, kertaa Lahtinen, joka valitsi viimeksi mainitun, työuransa loppuun saakka pysyneen alueen.

Jakajat tiukoilla

Taisto Lahtinen näkee nyt väkeään irtisanovan Postin alamäen alkaneen jo vuonna 1994, jolloin virkasuhteet muuttuivat työsuhteiksi.

–Sitä ennen työpaikka Postilta oli lottovoitto. Työaika oli leppoisaa. Kun työt oli tuli tehdyksi, sai lähteä kotiin.

Työaikaseuranta kiristi tahtia. Jakajien työtä kuormitti sekin, että lisääntyneet työt piti hoitaa samalla miehityksellä ja samassa ajassa kuin ennen.

–Kesäaikana, kun oli hiljaisempaa, oli käytäntönä, että yksi jakopiiri jäi pois ja muiden piirien jakajat ottivat sen hoitaakseen. Kesäaikajärjestelyt jäivätkin voimaan syksyllä.

–Samalla Kaukajärven alue laajeni, kun rakennettiin uusia taloja. Tuli postilaatikoitakin lisää.

Vireillä olevat heikennykset, lomarahojen ja viikonloppukorvausten poistamiset, saivat Lahtisen tekemään oman ratkaisunsa.

–Otin rahat pois ja lähdin, viime vuoden lopulla viimeisen jakolenkkinsä tehnyt mies kertaa.

Pitkän linjan postilainen ei ole itse kokemassa sitä isoa muutosta, minkä hän ajattelee tapahtuvan jakelupuolella.

–Päiväposti jaetaan kolme kertaa viikossa, Lahtinen sanoo tulevaisuudesta.

Asiakkaita ikävä

Varsinkin omakotialueilla asukkaat tulivat tutuiksi pitkäaikaiselle jakajalle. Kahvittelukutsuja tuli myös kerrostaloille.

–Yksi ikäneito pyysi kahville, oli paistanut ison pinon lättyjäkin. Kun vielä piti ruveta katsomaan valokuva-albumeja ja kiinnittää teline pihalle, niin jo melkein tuskailin, että miten ehdin hoitaa lenkkini loppuun ajoissa.

Lahtisen pelasti valkoinen valhe, pikakirjeen toimittaminen määräaikaan mennessä perille. Lättyjen paistaja kutsui tuonkin jälkeen kahville ja muisti aina kysyä, onko nyt sitä pikakirjettä?

–Asiakkaita tulee kyllä ikävä, Lahtinen myöntää, mutta iloitsee samalla, että on säilynyt terveenä.

–Koira on purrut, venähdyksiä tullut, mutta yhtään ei ole leikelty. Pää on pysynyt kylmänä.

Pikkupojat ykkösiä

Sahalahdella 30 vuotta asuneen Taisto Lahtisen kalenteria täyttävät nyt lukuisista harrastuksista koituvat menot. Niiden ohi kiilaa kuitenkin aina ykkösiksi Nokialla asuvan Juha-pojan jälkikasvu, viisivuotias Eemil ja kolmikuinen Oliver.

Partiohengen mukaisesti aina valmiina auttamaan oleva Lahtinen kairasi tämän talven pakkasilla Kirkkojärvelle 12-neliöisen avannon, jossa palomiehet näyttivät partiolaisille vedestä pelastautumista. Avannon teossa Lahtinen oli itsekin luiskahtaa veteen hilatessaan irrotettuja jäitä jääkannen alle.

Kirkkojärvi on miehelle tuttu ympäristö myös verkkokalastus- ja virvelöintipaikkana.

–Helatorstaina 1992 olin Raitasen Arin kanssa siellä virvelöimässä. Sain ison hauen, mittaa 118 senttiä ja painoa 10 kiloa ja 200 grammaa, kaupan puntarin mukaan. Siitä tuli monta siivua fileitä.

Pääasiassa Kirkkojärvellä ja Längelmävedellä kalastava Lahtinen on kokeillut onneaan myös isommilla apajilla.

–Olin ensimmäisessä miljoonapilkissä Tuurissa. Ahvenanmaalla Brändössä kävin vetelemässä ahvenia vuodesta 2000 vuoteen 2009.

–Tänä talvena osallistun ensimmäisen kerran Postin SM-pilkkikisaan Mikkelissä.

Sata luovutusta

Moottorikelkka on saanut seistä melkein niillä sijoillaan Lahtisen tallissa tänä talvena. Pitkinä hiihtokausina hän on ajanut sillä latuja pururadalle, mettälenkille ja Kirkkojärvelle parhaimmillaan 1100 kilometriä. Tänä talvena kelkan mittariin on tullut vasta 130 kilometriä.

Aliurakointina tehtävän työn tulot kerää Sahalahden Kunto, jonka puheenjohtajana Taisto Lahtinen on toiminut vuodesta 1997 lähtien.

–Homma pyörii Sahkussa vanhalla porukalla. Raija Elkelä-Alanen vetää naisliikuntaa, Jouko Henttonen poikien sählyä ja Heikki Lahdenniemi itäisiä iltarasteja.

Sahalahden Kunnon, Kuhmalahden Kisan ja Eräjärven Urheilijoiden vuoteen 2006 päättyneistä viestihiihtokisoista Lahtista muistuttaa hänen hoteisiinsa jäänyt kiertopalkinto. Hopealle hohtavan mitalin hän sai SPR:ltä luovutettuaan verta sadannen kerran toissa vuonna.

–Käyn luovuttamassa oman terveyteni takia, huomauttaa Taisto Lahtinen, jonka hemoglobiini on korkeimmillaan ollut 179.

Paljon ehtivällä miehellä jää aikaa vielä Lions Club Sahalahdessa toimimiseen.