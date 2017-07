Retroa sittenkin

Tampereen Seudun Mobilistien keskikesän suurtapahtuma Restauranta-päivät siirtyy ensi kesäksi Kangasalta Ylöjärvelle Teivoon, mutta Kangasala ei kuitenkaan jää ilman isoa autotapahtumaa ensi kesänä. Vielä rekisteröintiä odottava uusi yhdistys Kesäpäivän Mobilistit järjestää nimittäin yhteistyössä kunnan kanssa Kangasala Retro -tapahtuman heinäkuussa.

Tapahtuma on suunnattu paitsi museo- ja harrasteautojen omistajille ja niistä kiinnostuneille, myös perheille. Tapahtumapaikkana toimii Pikkolan koulukampuksen läheisyydessä oleva kenttäalue, jota kunta on kehittämässä erilaisten tapahtumien järjestyspaikaksi.

Kangasalan kunnan elinkeinojohtaja Lasse Silván kertoo, että idea tapahtuman järjestämisestä tuli autoharrastajilta.

– Museoautot ovat jo vuosikymmeniä olleet osa Kangasalan imagoa, ja Mobilia ja Vehoniemen Automuseo ovat meille merkittäviä matkailukohteita. Siksi on hyvin luonnollista, että kunta tukee aktiivisesti uuden tapahtuman järjestämistä, Silván sanoo.

Suunnitteilla monipuolista ohjelmaa

Pikkola on perinteinen paikka autotapahtumille, ja siellä on tarkoitukseen hyvin soveltuvat tilat ja alueet. Restauranta-päivät siirtyi Teivoon pienentyneiden tilojen vuoksi, sillä Pikkolaan rakennetaan uutta ammattikoulua, jonka on tarkoitus valmistua kesällä 2018. Restauranta-päivien tarpeeseen kunnan kehittämä uusi kenttäalue on liian pieni.

Kangasala Retron järjestäjä Klaus Thomasson kertoo, että Kangasala Retron kohderyhmänä ovat perheet, mutta tarkoitus on luoda Retrosta monipuolinen tapahtumakokonaisuus, joka houkuttelee kävijöitä laajemminkin. Osallistujia kannustetaan pukeutumaan vintage-henkisesti, ja tapahtumassa soi elävä musiikki eri aikakausilta.

– Edelleenkin myyntiruudut ovat varattavissa ja samoin harrastusajoneuvoparkille varataan riittävästi tilaa. Suunnitteilla on myös museoajoneuvojen todellinen huutokauppa ilman pohjahintaa. Perheen pienimmille on tarkoitus järjestää erilaisia aktiviteetteja ja kilpailuja. Ohjelma tarkentuu pikkuhiljaa tässä kevään aikana, Thomasson kertoo.

Kangasala Retro järjestetään 7–8.7.