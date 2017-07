Hymy huulille naivistisesta näyttelystä

Saarikylissä Haaviston parvigalleriassa on mainio hyvän tuulen taidenäyttely. Tamperelaisen Taideyhteisö Elo ry:n pari kymmentä taiteilijaa ovat tuoneet värikylläisiä humoristisia teoksiaan ihasteltavaksi. Haaviston parvessa on järjestetty taidenäyttelyitä vuodesta 2013 lähtien, jolloin Marke Häkkinen ja Marjo Tiitola siellä pitivät ensimmäisen yhteisnäyttelyn.

Näyttelyn kokoaja ja yksi taiteilijoista on Marke Häkkinen, jonka vanhempien peruja oleva mökki sijaitsee kilometrin päässä näyttelypaikasta upealla paikalla Roineen rannalla. Vanhan hirsitalon nurkalta työhuoneelle alas rantaan vie kapea polku. Vanhan puuvajan tilalle rakennetun työhuoneen Marke Häkkinen sai perheeltään syntymäpäivälahjaksi muutama vuosi sitten. Maalaustarvikkeet ovat järjestyksessä työhuoneen hyllyillä ja ikkunasta avautuu levollinen maisema Roineelle. Maalauskautta jatkuu niin kauan kuin lämpöpuhallin, villakerrasto ja kynsikkäät riittävät taiteilijan lämpimänä pitämiseen.

Syksyllä 2002 Marke Häkkinen aloitti Sampolan työväenopistossa taidekurssin, jossa lähti opettelemaan erilaisia maalaustekniikoita. Öljyvärit muuttuivat pian akryyliväreiksi, jotka kuivuvat nopeasti ja joilla on helppo tehdä työhön monia kerroksia. Luonto on suurin innoittaja Marke Häkkisen värikkäissä töissä. Lempiväreistä kysyttäessä hän nauraa, kuinka punaiset ja keltaiset värituubit tyhjenevät ensin ja sinistä riittäisi vaikka kuinka.

Keväät ja syksyt Häkkiset viettävät Portugalissa, missä mukaan tulivat mosaiikkityöt. Mosaiikkikerhosta Marke Häkkinen sai opetusta mosaiikkitöissä tarvittaviin tekniikoihin. Mosaiikkitöissä kiehtoo myös kierrätysajatus, kun ystävien tuomat rikki menneet astiat saavat uuden käyttötarkoituksen. Marke Häkkisen mosaiikkitöitä on tulossa esille elokuussa olevaan Ystävyyttä yli rajojen – näyttelyyn. Marke Häkkinen toteaakin taideyhteisön tuoneen hänelle aivan uuden ystäväpiirin, jonka kanssa on hienoa tehdä matkoja ja jakaa taidekokemuksia.

Naivistista eloa – näyttelyssä on toinen toistaan kiehtovampia töitä. Heinikossa piilottelevan leijonan ilme on näkemisen arvoinen. Raparperin alla köllöttelevä sammakko hymyilyttää. Perhonen kärsällään hohottava possu saa pyrskähtämään nauruun. Vaikea on valita näyttelystä kolme puhuttelevinta työtä. Onko se paatilla seilaavat kettu ja karhu vai omahyväisesti keinussa seisova tyttö, Marke Häkkisen omakuva? Pysähdy töiden äärelle pohtimaan niiden tarinaa ja anna hyvän mielen virrata kehoosi.

Outi Pettersson

Naivistista eloa – näyttely on auki 26.7. asti Heikin Leivän terassin auki ollessa.