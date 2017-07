Hurroonmäki

Kandidiaasi on Candida -suvun hiivasieni, joka aiheuttaa esimerkiksi suussa kansanomaisesti sanottuna sammastautia. Tauti on yleisin pienillä lapsilla. Vanha kansa haki apua sammastautiin lähdevedestä. Kaikkien lähteiden vesi ei ollut yhtä hyvää. Oikein kunnolliset lähteet saivat aikojen saatossa nimekseen Sammaslähde.

Pälkäneellä suuressa maineessa olevia Sammaslähteitä on ollut ainakin Kirvun vuorella, Unnaanmäellä ja Myttäälässä Perkiön vuorella.

Perkiön vuori, nykyisessä nimessään Hagasvuori, sijaitsee Perkiöntien oikealla puolella puolentoista kilometrin etäisyydellä Myttäälän kartanosta. Vuoren ja tien välissä on vanha pientila ja vuorelle tähyäjän onkin syytä kunnioittaa pihapiiriä ja poiketa metsäiselle retkelle hyvissä ajoin ennen Kaukosentietä.

Perkiön vuori on paikallisessa mittakaavassa miltei vuoristo. Sen kallioinen laki on neljänneskilometrin pituinen ja reilut sata metriä leveä. Vuoren rinteeltä tarkkaavainen löytää pienoisen luolan ja laelta kohtalaisen kookkaista kivistä muodostuvan kivikehän. Onko tuo kivikehä ihmisen aikaansaannosta on varmasti mahdoton selvittää.

Tarkkojen sijaintitietojen puuttuessa on mahdollisen Sammaslähteen paikka haastava selvitettävä. Vettä valuu vaatimattomana norona useimmasta kohdasta ja vuoren päällä löytyy muutama kirkas vesipaikka. Yhtäkaikki vuori on upea retkikohde.

Mikko Forstén