Maailman nuoret luterilaiset tahtovat evankeliumin takaisin

– Luterilaisen Maailmanliiton yleiskokouksen ensimmäisenä päivänä mietin, olenko tullut YK:n ihmisoikeuksia käsittelevään kokoukseen, sanoo Kangasalan seurakunnan nuorisopastori Heikki Repo.

Hän vietti koko toukokuun alkupuolen Namibiassa yhtenä kokouksen kolmesta suomalaisesta nuorisodelegaatista.

Maailmanlaajuisen luterilaisten kirkkojen liiton yleiskokous järjestetään kuuden vuoden välein ja se on mittasuhteiltaan valtava. Linjaukset, jotka kokous tekee, määrittävät suunnan ja toimintalinjat koko maailman luterilaisille kirkoille.

– Kansainvälinen oikeudenmukaisuus taloudessa, rauhan edistäminen uskontojen välillä ja sukupuolten välinen tasa-arvo ovat aikamme globaaleja polttavia kysymyksiä, kuten ovat ilmastonmuutos ja luonnonsuojelukin. Niistä puhuminen on tärkeää. Mutta kun on kysymys luterilaisten kirkkojen suurimmasta yhteisestä kokouksesta ja vieläpä reformaation merkkivuodesta, vahva teologia ja puhe Jumalan sovitustyöstä ja pelastuksesta synnistä ei saisi olla sivuosassa, Repo pohtii.

Hänen mielestään yksi henkilö jäi kirkkojen kokouksessa sivuosaan. Missä oli Jeesus?

– Kokouksen istunnoissa en kuullut sitä nimeä kovinkaan monta kertaa, hän sanoo.

Vapautettuja – mutta mihin?

Luterilainen kirkko muuttuu. Maailman suurimman luterilaiset kirkot sijaitsevat nykyään sellaisissa maissa kuin Etiopia, Tansania, Intia ja Indonesia – maissa, joita eurooppalaiset eivät ole tottuneet edes mieltämään kristityiksi.

Luterilainen maailma on jakautunut globaaliin pohjoiseen ja globaaliin etelään. Vauras pohjoinen pienenee väkimäärältään mutta taloudellisesti vahvana saa äänensä parhaiten kuuluviin. Köyhempi etelä kasvaa mutta saattaa jäädä usein kuuntelijan osaan yhteisistä asioista päätettäessä.

– Luulen, että jos globaali etelä olisi saanut enemmän sananvaltaa yleiskokouksen linjauksissa, teologiasta olisi keskusteltu enemmän. Kokouksen teemana oli ”Jumalan armon vapauttamina maailman muuttamiseksi”, mutta mihin siellä ajateltiin, että meidät on vapautettu? Repo kysyy.

Hän näkee, että länsimaissa kirkoissakin vapaus ymmärretään helposti yksilön vapaudeksi toimia niin kuin itse tahtoo. Sen kaltaista vapautta kristinuskon perustaja tuskin tarkoitti opettaa.

– Moni ajattelee, että oikea ja väärä ovat täysin suhteellisia käsitteitä ja että oman onnen tavoittelu oikeuttaa moraalisesti väärinäkin pidetyt valinnat. On vaarallista, jos kirkoissa lähdetään tällaiselle tielle, koska silloin ne vähitellen menettävät oman olemuksensa totuusyhteisöinä, Repo sanoo.

Esimerkkinä hän mainitsee kohdunvuokrauksen, josta on tullut maailmalla rehottava villi naisten ja lasten oikeuksia polkeva bisnes.

– Ihmiskauppa on helppo tuomita, koska se on selkeästi rikollista toimintaa, mutta kohdunvuokraus auttaa lapsettomia, joten sitä voidaan pitää hyvänä ja humaanina asiana. Kuitenkin kysymys on samasta asiasta – ihmisistä tehdään kauppatavaraa, Repo sanoo.

Evankeliumi taas kärkipaikalle

Heikki Repo päätyi Suomen delegaatiksi muun muassa siksi, että hän kuuluu LML:n perustamaan Global Young Reformers -verkostoon, joka on perustettu reformaation 500-vuotismerkkivuoden kunniaksi.

Maailmanliiton yleiskokouksessa nuoret laativat oman julkilausuman, jonka he esittivät viestinä yleiskokoukselle. Tärkeimpänä asiana he peräänkuuluttivat kirkkojen hengellistä uudistumista tai oikeastaan palauttamista alkuperäisen sanoman ääreen.

Revival of churches -niminen tavoite korostaa evankeliumin julistamisen tärkeyttä ja haluaa palauttaa Jeesuksen omalle johtopaikalleen.

– Olen tyytyväinen, että sanomamme otettiin vastaan ja se herätti keskustelua. Toivoa muutoksesta on, uskon siihen ja pidän sitä kokouksen tärkeimpänä saavutuksena.