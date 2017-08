Ei automaattista autuutta

Kohtuullisesta aktiivisuudestani huolimatta en ole oikein päässyt perille siitä, mitä tekeillä oleva Sote-uudistus vaikuttaisi meillä täällä maaseudulla. Asun Pälkäneellä, ja meillä on Kangasalan terveyskeskuksen alaisuudessa kaksi terveysasemaa, Pälkäneellä ja Luopioisissa.

Olen itse Pälkäneen aseman asiakas eikä minulla ole moitteen sanaa sen toiminnasta. Joitakin flunssajaksoja lukuun ottamatta vastaanotolle pääsee yleensä varsin nopeasti, ja kiiretilanteissa jopa samana päivänä. Kaikki muutkin palvelut pelaavat, hammaslääkäriinkin pääsee kohtuuajassa ja särkytapauksissa nopeasti. Jos tarvitsen erikoislääkäriä, omalääkäri kirjoittaa lähetteen. Ja jos en halua rasittaa järjestelmää, voin itse tilata ajan yksityiselle erikoislääkärille, ja sen ajan saa Pirkanmaalla varsin nopeasti. Mihin tässä Sotea tarvitaan?

Ennalta liikkuneitten tietojen mukaan asemamme ehkä säilyisi, mutta Luopioisten asema on lakkautusuhan alaisena. Kun kuntamme on melko laaja, pitenisi esimerkiksi Rautajärven alueen asukkaitten lääkärimatka 22 kilometriä jos he joutuisivat lähtemään Luopioisten asemesta Pälkäneelle. Jos Pälkänekin pudotettaisiin pois, matka Kangasalle olisikin jo 45 kilometriä. Nykyisin kuljettavaa Luopioisiin on vain seitsemän kilometriä. Maamme syrjäseuduilla matkat ovat ja olisivat huomattavasti pitempiä.

En ymmärrä, mihin tässä tarvitaan Sotea? Nykytilanne on hyvä, ja jos ajatellaan tasavertaisuutta, niin pienituloisten mahdollisuuksia käyttää yksityisiä palveluista voisi kai hyvin helposti parantaa nostamalla yksityisille toimijoille maksettavia Kela-korvauksia tai korottamalla palvelusetelien arvoa? Miksei näin voi menetellä, vaan rakennetaan lisää uutta hallintoa ja todennäköisesti kustannusten nousu on mittava?

Paul Tiililä