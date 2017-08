Lämmin kiitos sille . . .

Suomessa on nettitietojen mukaan 417 lukioita, joista tänä keväänä valmistui ylioppilaita. Pälkäneen yhteiskoulun lukio on Suomen lukijoiden joukossa vasta sijalla 365 eli huonoimman neljänneksen joukossa. Kun koulu on näin mitattuna ollut joskus parempikin, olisi kyllä korkea aika miettiä sitä, mistä syystä se on ajautunut tähän tilanteeseen.

Yksi syy saattaa olla se, että huomattava joukko nuoria pälkäneläisiä jatkaa peruskoulun jälkeen tamperelaisissa lukioissa. Voisi ajatella, että he ovat sitä aktiivisinta joukkoa, jonka näkisi mielellään jatkavan Pälkäneellä. Toisaalta, sekin on totta, että lukion pienuudesta johtuen se ei voi tarjota samanlaisia valintoja kuin suuremmat kaupunkikoulut.

Ja sitäkin voi tietysti miettiä, onko sillä mitään merkitystä, millä sijalla lukio on, mutta ainakin kunnan vetovoimatekijöistä puhuttaessa sillä voi olla jonkinlainen lisäarvo. Mielestäni nyt olisi korkea aika niin kunnan sivistysosaston kuin lukion rehtorin ja opettajakunnankin paneutua tähän asiaan. Sillä vain vetovoimainen lukio takaa sen, että lukio-opetus Pälkäneellä voi yleensä säilyä. Kun Mauri Nest siirtyy eläkkeelle, on erittäin tärkeätä valita hänen työlleen jatkaja, joka paneutuu tarmokkaasti muun muassa tähän asiaan.

Kun itse olin aikoinaan Pälkäneellä koulussa, annoin suuren arvon sille, että niin monet opettajat – lähes kaikki – asuivat Pälkäneellä, olivat pälkäneläisiä ja osallistuivat monin tavoin yhteiskunnalliseen toimintaan. Nykyisin melkoinen joukko opettajista tulee tänne vain tienaamaan palkkansa antamatta minkäänlaista muuta panosta paikkakunnan elämään. Minusta opettajat olisi saatava sitoutumaan tänne ja lähtemään mukaan Pälkäneen kulttuurielämään. Takavuosinahan esimerkiksi paikkakunnan urheiluelämä pyöri liikunnanopettajien johdolla ja yhteiskoulu oli tunnettu saavutuksistaan silloisen Suomen oppikoulujen urheiluliiton kilpailuissa.

Pääasia olisi kuitenkin saada lukio säilymään Pälkäneellä terveenä ja elinvoimaisena. Samalla toivotan onnea ja menestystä uusille ylioppilaille.

Paul Tiililä

entinen oppilas