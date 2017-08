Kuuselle löytyy jalka

Enää kolme yötä ja pääset mukaan Sappeen kylän tämän kesän uutuustapahtumaan 1.7., johon kuuluvat tori, kahvila ja kirjasto. Samalla pääset kurkistamaan Sappeen kouluun, joka on säilynyt lähes alkuperäisessä asussa: on alaluokka ja yläluokka, avara eteinen, keittola, koivukuja ja tietenkin se ainutlaatuinen näkymä Kyläjärvelle. Ja sitten on urheilukenttä, joka tarjoaa loistavat parkkipaikat, vain muutaman askeleen päässä koulun pihapiiristä.

Sappeen kolmikko on tämän vuoden kokeilu, joka syntyi, kun ensinnäkin luikalalaiset päättivät huilata torin pidossa, toiseksi Salmentakana on jo vuosia ollut kirjasto kiinni heinäkuussa ja kolmanneksi Sappeen Ruuttakahvee oli luontevaa siirtää sunnuntailta lauantaille. Nyt kaikki kolme ovat Sappeessa kello 13-16, lauantaisin, heinäkuussa. Vain lauantai 22.7. on poikkeus, sillä silloin Sappeessa on kesänäyttely ja tori pidetään Luikalassa, tutulla paikalla työväentalon pihassa.

Torilta pyttipannua ja yrttejä

Sappeessa asuva Pertti Isoaho kävi viime lauantaina Salmentaan lavalla myymässä itse valmistamaansa pyttipannua. Asiakkaat tykkäsivät, joten Isoaho kertoo tulevansa hyvillä mielin Sappeen torille myyntipuuhiin. Suun saa ”makiaksi” ohukaisilla, joita hän paistaa. Ja Salmentakana tuli kehuja oikeasta kermavaahdosta, jota Pertsa lätyille tursottaa.

Luopioisten torilta tullessaan Sappeeseen poikkeaa lihakauppias, mutta mansikkakauppiasta joudutaan vielä odottelemaan. Olli Käenniemi arveli, että mansikat ovat myynnissä aikaisintaan heinäkuun puolivälissä, mutta mansikan makuun pääsee, sillä Pellikan puutarha tuo torille amppelimansikoita kesäkukkien seuraksi.

Torilla on lisäksi myynnissä pienvalmistajien lahjatavaroita, yrttejä, karkkeja, hilloja ja saattaapa sämpyläleipurikin ehtiä paikalle.

Ja kädentaitoja pääsee harjoittamaan tai vain taituria seuraamaan, kun Timo Nieminen opettaa päreiden kiskomista ja pärekopan tekoa.

Kahvilassa posliinikupit

Ruuttakahveen perinne siirtyy koulun eteiseen ja alaluokkaan, i on kahvila. Kahvi ja tee nautitaan oikeasta posliinikupista ja mehu lasista. Leivonnaiset ovat omin käsin valmistettuja. Eikä voita ja sokeria ole säästelty.

Tarjolla on myös gluteenittomia ja laktoosittomia korvapuusteja. Puustien koe-erän maun testasi ja makoisaksi totesi koulun lattian viime viikolla pessyt ja vahannut Sol-siivooja, joka ensimmäisen vahauksen kuivuessa ehti nauttia kupposen kahvia.

Pientorien tyyliin kahvilassakin käy vain käteinen, mutta Ruuttakahveen malliin voi kahvin maksaa joskus myöhemmin, jos lompsa on jäänyt kotiin tai muuten vain tulee päivälenkillä poikettua mehulle.

Kirja, kuppi kahvia ja pulpetti

Joko olet lukenut Saarikoskien kirjan Donald Trumpista? Kiehtooko Enni Mustonen? Kävisikö karaoke-kasetti? Nämä ja paljon muuta löydät Sappeen kirjastosta, joka on lauantaina avoinna. Kirjastosetä Panu Vuorenmaa on tuonut pääkirjastosta kassikaupalla luettavaa ja hyllyistä löydät teoksia, joita isoissa kaupungeissa joutuu odottamaan viikkoja.

Sappeen lainausasemalla pääset vaipumaan nostalgiaan: saat oman lainausnumeron, jos et aiemmin ole kyläkirjastosta lainannut. Numero merkitään korttiin, joka otetaan kirjan takataskusta ja laitetaan puulaatikkoon. Taskuun tai kirjan väliin sujautetaan kortti, joka kertoo, milloin kirja pitää palauttaa.

Tai sitten voit ostaa kahvilasta kupposen, ottaa hyllystä kirjan ja istahtaa pulpettiin lukemaan. Ehdottomasti kesän tähtihetki!

Kuva: Hellevi Salonen

Päivi Heinonen