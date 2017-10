Sydän-Hämeen Lehden Lukijalta-palstalla kirjoitettiin 23.8. Pälkäneen takseista. Kirjoittajan kysymykseen siitä, onko Pälkäneellä liian vähän takseja, vastaus on tällä hetkellä kyllä. Itse asiassa näin on ollut koko tämän vuoden. Vuoden alusta yhden, kevät/kesän vaihteessa pahimmillaan kolmen, ja nyt tällä hetkellä on vielä kahden auton vaje ELY-keskuksen vahvistamasta paikkakuntakohtaisesta lupakiintiöstä.

Tuo kahden auton vaje näkyy pahimmillaan, näin pienellä paikkakunnalla, juuri kuten nimimerkki ”Taxi vie perille, mutta koska?” kirjoitti. Pahoittelut tästä!

Autot saattavat olla tällä hetkellä koko ajan liikenteessä, koska välityksen kautta saamme myös kyytejä suoraan autoihin liikkeellä ollessamme. Tämän vuoksi asemalle ei välttämättä tulla käymään ollenkaan, mikäli sinne ei erikseen tilausta ole tullut. Mikäli taksiasemalla ei ole vapaita autoja, kannattaa tilaus tehdä heti numerosta 031062500.

Kyseisten avoimien lupien hakuun tulosta ei ole muuta tietoa kuin että syksyn aikana. Siitä, kun luvat tulevat haettaviksi, menee vielä nopeimmillaankin 2-3 kuukautta, että itse auto ajoon asti pääsisi. Eli helpotusta tilanteeseen ei kovin äkkiä ole tulossa. Pyrimme kuitenkin palvelemaan teitä kaikkia mahdollisimman hyvin ja niin nopeasti kuin suinkin vaan voimme.

Nimimerkillä tulleisiin kommentteihin emme tämän jälkeen enää vastaa. Ja hyödynnetäänpä tilaisuus: Mikäli joku on kiinnostunut taksinajosta, Kanta-Hämeen Aluetaksissa alkaa kuljettajakurssi 6.9. Vielä kerkiää ilmoittautumaan.

Pälkäneen Piirin Taksit ry:n puolesta,

Mikko Helenius

Puheenjohtaja