Kyllä Makukylä maailmalla tunnetaan!

Keskiviikkoisin auki oleva Laitikkalan lainausasema on vuosikymmenien ajan kerännyt kokoelmiinsa ison joukon kotiseututietoa, -kuvia ja -haastatteluja iäkkäiltä kyläläisiltä. Koulupiirijärjestelyjen jälkeen myös Vuolijoki on saanut kotiseutukokoelmiin oman kansionsa.

Kyläläisistä ahkerimpana jutun tekijänä on toiminut Anneli Kivelä, jolta jälleen odotetaan uutta kirjasta. Arvokkaan lisän muistitiedon tallentamiseen toi Kirsti Uotilan johdolla koottu Laitikkalan kyläkirja. Myös Onkkaalaan aikanaan siirtynyt Erkki Mikkola on laajasta lehtileikekokoelmastaan lainannut kansioita kyläläisten luettavaksi.

Paikallislehtemme toimittajat ovat myös antaneet tilaa Makukylän asioille ja heidän juttunsa on talletettu leikekansioihin. Kirjastosta löytyy myös kesäasukkaiden panos muistojen tallettamisessa. Aktiivisimmat kyläläiset ovat ehtineet kirjoittaa oman elämäntarinansa talteen ja laittaneet sen kirjan muotoon. Nekin löytyvät Laitikkalan lainausasemalta.

Omassa kansiossaan on valokuvia kylän valkolakeista ja hääpareista; vanhimmat niiltä ajoilta, kun mummomme ja vaarimme olivat toisensa löytäneet. Kalle Laakso on huolehtinut, että nykytapahtumistakin jää leikekirjoihin katsottavaa tuleville laitikkalalaisille. Päivi Heikkilä lainausaseman hoitajana on tarjonnut tietokoneineen auliisti apuaan asiatietojen etsintään ja talteen kirjaamiseen.

Varkaat kiipeliin yhteistyöllä

Uusin tarina Laitikkalan juttukansioon kirjattiin elokuun lopussa:

”Kylän isäntiä oli aikanaan harmittaneet joulukuusivarkaat, jotka olivat viemässä kaunismuotoiset metsänomistajien istuttamat kuuset nuorista taimikoista. Varkaiden toimia häiritsemään sopivat isännät joulunalusviikoille vahtivuoroista, joita iltahämyn tunneiksi järjestetään uhanalaisille metsälohkoille.

Muuan isäntä vahtivuorolle lähtiessään arkaili saamaansa tehtävää.

– Ne varkaat liikkuvat kirveen ja sahan kanssa, eivätkä käryn sattuessa tavallista puhetta usko. Jos vaikka päälle käyvät, valitteli isäntä ja pyyteli naapuriaan seurakseen.

– Voi hyvä veli, etkö sinä ymmärrä, että linnaanhan ne joutuvat, jos sinut tappavat, turha sinun on niitä pelätä, selitti naapuri.

Arka mies sai naapurin rohkaisemana lähteä yksin vahtikierrokselleen Ansajärven rantamille.”

Kaskukokoelmasta jutun laittanut Kalle Laakso.