Keltainen Talo lopetti Pälkäneellä

Toissa viikonloppuna moni pälkäneläinen huomasi kulkiessaan Nuijantalon ohi, että talossa tapahtuu jotakin. Tavaroita pakattiin, ja moni kävi noutamassa sulkemisen myötä tarpeettomaksi jääneitä kahvilan ja puutarhan somisteita, joita Keltainen Talo lahjoitti halukkaille.

– Kyllä siinä monet päivittelyt kuulimme, kun kerroimme, että Keltainen Talo lopettaa toiminnan Pälkäneellä. Ihmiset harmittelivat samalla yleisemminkin sitä, että palveluiden annetaan loppua kylältä. Ja kyllähän tässä itsekin olemme toki haikealla mielellä, Keltaisen Talon tiedotuksesta vastaava Sari Yli-Salomäki kertoo.

Sisustus- ja lahjatavaraliike sekä kahvila ehti toimia Pälkäneellä kymmenen vuotta: ensimmäiset kuusi vuokralaisena Ali-Mustalan tilalla, ja neljä viimeiseksi jäänyttä vuotta Nuijantalolla Onkkaalassa.

Parin viime vuoden ajan Keltainen Talo on vuorotellut kunnan kanssa Nuijantalon vuokralaisena: kesällä ja joulun alla perinteikkäässä juhlatalossa on toiminut Keltainen Talo, tammi–huhtikuussa ja syys–lokakuussa talo taas on palvellut kunnan tapahtuma- ja kokoontumistilana. Lisäksi Nuijaa on vuokrattu ympäri vuoden juhlakäyttöön. Nuijantalon omistaa Nuijantalosäätiö, jonka osakkaita ovat kunta, MTK ja Luja-Lukko.

– Epävarmuus Nuijantalon vuokrasopimuksen jatkumisesta ja epäselvyydet talon käytössä ovat yksi lopettamisemme syy. Suurin syy kuitenkin on se, että toiminta ei ole enää ollut kannattavaa. Vaikka sesonkina eli kesällä menisikin muutaman viikon ajan hyvin, se ei riitä kantamaan hiljaisempien aikojen yli, etenkin kun toimimme isossa talossa, jossa työmääräkin esimerkiksi somistuksen ja siivouksen merkeissä on suurehko, Yli-Salomäki luettelee.

Keltainen Talo avasi kaupunkikahvilan keväällä Tampereelle. Kahvilaa Pälkäneellä pyörittänyt Heli Rapatti emännöi jatkossa Café Puustia.