Matti Norokorpi valitti vanhainkotipäätöksestä

Pälkäneen päättäjät kantoivat huolta siitä, että pälkäneläisvanhukset hoidetaan jatkossakin Pälkäneellä, vaikka Harjutuulen palvelukeskus ajetaan alas.

Kunta on remontoinut Luopioisten vanhainkodin uuden lain mukaiseksi palvelutaloksi. Myös Pälkäneen vanhainkoti oli tarkoitus muuttaa tehostetuksi palveluasumisyksiköksi. Hankkeesta luovuttiin, sillä Harjutuulen remontoiminen olisi maksanut enemmän kuin uuden rakentaminen.

Kunta olisi tarvinnut remontille tai uuden palvelutalon rakentamiselle ministeriön luvan. Sote-uudistuksen alla kunnat eivät saa aloittaa yli viiden miljoonan euron hankkeita ilman lupaa, jottei maakuntiin rakennettaisi ylikapasiteettia.

Harjutuulen remontin hinnaksi arvioitiin 5,6 miljoonaa euroa. Uusi palvelutalo maksaisi 4,2 miljoonaa, jonka päälle tulisivat vielä vanhan rakennuksen purkukustannukset.

Saisiko Attendon Mikevan rinnalle?

Pälkäneen Lastenlinnan alueelle nousee parhaillaan 40-paikkainen Attendon palvelutalo. Sen sijaan pälkäneläisasukkaita saatetaan sijoittaa Kangasalle, mikäli tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen voittaneen Mikevan palvelutalossa on tilaa. Alkuperäisen sopimuksen mukaan Mikevan tosin piti rakentaa palvelutalo Pälkäneelle.

Pälkänettä sote-lautakunnassa edustava Petri Urkko (kesk) sanoi, että sosiaalitoimen palvelut tuottavan Kangasalan kanssa pitäisi neuvotella, voidaanko pälkäneläisasukkaat ohjata Lastenlinnan palvelutaloon.

Vuonna 2019 sosiaalitoimi siirtyy maakunnan hoitoon. Rainer Zeitlin (kok) muistutti, että silloin maakunta asettaa kriteerit ja kilpailuttaa sopimukset uudelleen. Pälkäneläisittäin toivottavaa olisi, että Attendo pärjäisi tässä kilpailussa.

Yksityiset palveluntuottajat laskevat hoidon hintaa. Niiden henkilöstömitoitus on jokseenkin sama kuin kunnan yksiköissä, mutta rakenteet kevyemmät. Eveliina Hakala (kesk) laski, että Harjutuulessa vuorokausihinta on noin neljänneksen kalliimpi kuin Attendon palvelutalossa.

Harjutuulelle uutta käyttöä

Sosiaalitoimen hoitoonsa ottava maakunta vuokraa hoitokiinteistöt muutamaksi vuodeksi.

– Mutta se ei tarkoita, että maakunta sijoittaisi tiloihin toimintoja, Eero Laesterä (kok, sit) huomautti.

Pälkäne joutuu miettimään Harjutuulen rakennuksille uutta käyttöä, sillä kiinteistöön on vaikea löytää yksityisiä palveluntarjoajia, kun paikkakunnalle valmistuu uusi 40-paikkainen palvelutalo.

Tero Ahlqvist (ps) huomautti, ettei pitkäaikainen vuokrasopimus ole välttämättä kunnan tai rakennuksen etu, sillä se rapistuu tyhjänä. Harjutuulta päästään jalostamaan nopeammin uusiokäyttöön, kun vuokrasopimukset irtisanotaan silloin, kun talo tyhjenee.

Soteen liittyvistä epävarmuustekijöistä johtuen Pälkäne aloittaa Kangasalan kanssa neuvottelut Harjutuulen vuokrasopimuksen päättämisestä. Talo saattaa tyhjentyä jo vuoden päästä.

Äänestys neuvotteluista

Sosiaalitoimen palvelut Pälkäneelle järjestävä Kangasala on odottanut jo hetken aikaa, mitä Harjutuulen kanssa tehdään. Tämän vuoksi on jätetty täyttämättä vanhustenhuollon ja terveyskeskuksen vakansseja.

Ajatus vanhainkodin alasajosta säikäytti osan pälkäneläispäättäjistä. Huolta hoito- ja työpaikoista hälventää se, että lopullinen päätös vuokrasopimuksen päättämisestä tuodaan vielä uudelleen valtuustoon.

Timo Ailio (sd) ja Perttu Pohjanperä (vas) pitivät vuokrasopimuksen purkuneuvotteluita turhina. Ailion mielestä kannattaisi katsoa, tuleeko sotea ja riittääkö Harjutuulessa asukkaita.

– Annetaan vanhusten olla kaikessa rauhassa Harjutuulessa ja työntekijöiden pitää työpaikkansa, Ailio sanoi.

Hän epäili, että yksityistämisellä saatavat säästöt ovat väliaikaisia, sillä ajan myötä hinnat tuppaavat nousemaan. Äänestyksessä vuokrasopimuksen purkuneuvotteluita vastustaneita Ailiota ja Pohjanperää kannattivat Maria Aho (sd) ja Jani Luukkonen (ps).

Huolta hoito- ja työpaikoista

Lähi- ja perushoitajien etuja ajavan SuPerin paikallisyhdistys oli lähettänyt päättäjille postia, jossa kannettiin huolta vanhusten hoitopaikoista ja hoitajien työpaikoista. Eveliina Hakala (kesk) vakuutti, että jokainen päättäjä haluaa varmasti hoitaa pälkäneläisvanhukset omassa kunnassa. Kunnan on kuitenkin vaikea vaikuttaa siihen, että Harjutuulen työntekijät pääsisivät siirtymään Attendolle: hoitajat ovat Kangasalan palkkalistoilla ja siirtyvät sote-uudistuksen yhteydessä maakunnan palvelukseen.

Outi Viitanen (kesk) toivoi sellaista henkeä, että pälkäneläishoitajille järjestyisi työpaikat Kangasalta. Myös kotihoitoa on tarkoitus vahvistaa. Rainer Zeitlin piti huolta työpaikoista turhana, koska alalla tulee ennemminkin olemaan pulaa tekijöistä.

Sote-paketissa on vielä paljon liikkuvia osia. Yksi tällaisista on lyhytaikainen hoito. Kun Harjutuuli ajetaan alas, pälkäneläisten lyhytaikaista hoitoa on kaavailtu Luopioisiin Kukkiakotoon.