Kangasala-talo jäämässä kävijätavoitteistaan

Nokia Big Band konsertoi Kangasala-talossa tulevana sunnuntaina kello 16 solisteinaan trumpetisti Tero Lindberg ja laulaja Ninni Martikainen. Täysikokoiselle big band -orkesterille sovitettuna kuullaan viihteellisen trumpettimusiikin helmiä.

Instrumentaalimusiikki oli erittäin suosittua 1950–80 -luvuilla. Maailmalla esimerkiksi Herb Albert ja Suomessa Ossi Runne sekä suomalaistunut Jörgen Petersen tekivät hienot elämäntyöt viihteellisen trumpettimusiikin parissa. Aikoinaan suosittu musiikkityyli on nykyään lähes kadonnut. Nokia Big Bandin konsertti herättää henkiin unohdetun musiikkityylin ja upeat kappaleet.

Tero Lindberg on yksi Suomen johtavista trumpetisteista. Hän on soittanut lukuisilla maamme eturivin artistien levyillä ja kiertueilla sekä useissa TV-ohjelmissa. Hän on myös kiertänyt viime vuosina Eurooppaa niin Sunrise Avenuen, Leningrad Cowboysien kuin Jimi Tenorinkin kanssa sekä toiminut sovittajana monissa tv-tuotannoissa ja konserteissa. Ninni Martikainen on Tampereelta kotoisin oleva laulaja, pianisti, sovittaja, säveltäjä, musikaaliartisti ja musiikkipedagogi.

Nokia Big Band on vuonna 1989 perustettu orkesteri, joka on keskittynyt perinteisen Big Band musiikin esittämiseen, mutta taitaa myös muut tyylisuunnat. Nokia Big Bandin solisteina ovat esiintyneet monet maamme eturivin solistit.