”Puuttukaa kiusaamisiin vakavasti”

Kiusaaminen siirtyy yhä vahvemmin someen

Pälkäneellä koulukuraattorina toimivan Kirsi Andrejeff-Keräsen mukaan kiusaaminen ei ole kouluissa juurikaan lisääntynyt.

– Mutta muotoaan se on muuttanut, sillä kiusaaminen on siirtynyt yhä enenevissä määrin nettiin. Somessa esimerkiksi ilta-aikaan tapahtuvaan kiusaamiseen koulun on aika vaikea puuttua, Andrejeff-Keränen toteaa.

Kiusaaminen on usein porukan ulkopuolelle jättämistä, selän takana puhumista ja huutelua. Pääsääntöisesti opettajat selvittävät kiusaamistapaukset, vain osa tapauksista päätyy koulukuraattorin selvitettäväksi.

– Tilanteisiin reagoidaan aina yksilöllisesti. Jos jossakin koulussa havaitaan kiusaamista, koululle voidaan perustaa vaikka kerho, jossa keskitytään käymään läpi hyviä kaveritaitoja. Seurantakeskustelut ovat niin ikään käytössä. Kiusaaja voi esimerkiksi käydä säännöllisesti juttelemassa rehtorin kanssa.

Andrejeff-Keränen harmittelee sitä, että kaikki kiusaamistapaukset eivät aina tule ilmi. Hän kannustaakin sekä koululaisia että vanhempia kertomaan rohkeasti koulun väelle, mikäli kiusaamista esiintyy.

– Vain siten pääsemme puuttumaan tilanteeseen ja viemään asioita eteenpäin.