Hyvä asia vei Lappiin saakka

Moottoripyöräily on muutenkin erinomaisen viihdyttävää puuhaa, mutta ylimääräisen lisäkipinän siihen saa vielä hyväntekeväisyystarkoituksesta. Niinpä kangasalalaiset Juha ja Kristiina Lauronen lähtivät kymmenien prätkäilijöiden letkassa tänä syksynä Lappiin asti Motoristit koulukiusaamista vastaan (MKKV) -projektin merkeissä.

– Asia on loistava. Tutustuin tähän toimintaan pari vuotta sitten, kun näin päivityksen kaverin Facebook-sivuilla. Ensimmäisestä koulukäynnistä lähtien on homma osoittautunut todella mukavaksi. Lasten ilmeet ovat paljon kertovia, kun he ensin kuuntelevat asiaosuuden, sitten nauttivat taikuriesityksestä ja lopuksi pääsevät tutustumaan motskareihin, Juha Lauronen toteaa.

Elokuussa toteutetulla liki 3000 kilometrin mittaisella Lapin-kiertueella kymmenien motoristien ryhmä vieraili kouluilla Keminmaalla, Yli-Torniolla, Kittilässä sekä Muoniossa. Reissun päättäjäisiä ajeltiin viettämään Kilpisjärvelle.

Lauronen on harrastanut moottoripyöräilyä pitkään. Nykyään alla on 1200-kuutioinen BMW LT vuodelta 2004. Kristiina-vaimo on useimmiten prätkäreissuissa mukana.

– Vaikka istun vain takaistuimella, niin tuo motoristiporukan hieno yhteisöllisyys välittyy. Reissukokemusta on kertynyt esimerkiksi Norjan-kierrokselta sekä Baltian-maista, terveydenhuollon assistenttina työskentelevä Kristiina kertoo.

Juha omistaa yhä yli 30 vuotta pyörittämänsä invataksifirman, mutta on käytännön hommista jo eläkkeellä. Yhdessä Lauroset hoitavat MKKV ry:n tuotemyyntiä, jolla kerätään yhdistykselle toimintavaroja.

Hyväntekeväisyys on sen verran lähellä sydäntä, että Laurosen omistama Taataksi Oy lähti motoristien Lapin-rundille sponsoriksikin, kun esimerkiksi huoltoauton polttoainekulut piti saada katettua. Syksyn mittaan MKKV-käyntejä on ollut jälleen runsaasti myös Pirkanmaalla. Muun muassa Huutijärven koululla käytiin yli 50 pyörän letkana.