Parkissa skeittareita ruuhkaksi asti

Pälkäneen pääkirjasto Arkin viereen valmistunut skeittiparkki on poikinut myönteisen ongelman: rulla- ja potkulautailijoita, temppupyöräilijöitä ja rullaluistelijoita on riittänyt ruuhkaksi asti. Kyse on sekä uutuuden että erilaisuuden viehätyksestä: innokkaiden skeittareiden mielestä Pälkäneen parkki on jopa parempi kuin Tampereen tai Valkeakosken vastaavat paikat.

Kooltaan ja taidoiltaan erilaisten skeittareiden on kuitenkin vaikea hypätä laudoille samaan aikaan. Siksi jo avausviikolla päädyttiin miettimään pienemmille omia vuoroja heti kouluajan jälkeen. Silloin isommat taiturit voisivat treenata myöhemmin illalla omia temppujaan vailla törmäilyn pelkoa.

Suositus on, että alakouluikäiset ja aloittelevat rulla- ja potkulautailijat sekä temppupyöräilijät käyttäisivät parkia kello arkisin 18 saakka ja viikonloppuisin kello 16 saakka. Sen jälkeen ilta on varattu isommille ja vauhdikkaampien temppujen tekijöille.

– Illat pimenevät ja valoisaa aikaa on koko ajan vähemmän. Siksi mietittiin tällaista suositusta, että kaikki ehtisivät parkkiin, nuorisotyöntekijä Minna Rauas kertoo.

Valaistus helpottaisi tilannetta, sillä silloin parkissa näkisi iltaisin myöhempään. Skeittarit toivovatkin hartaasti, että valot saataisiin ennen lumen tuloa.

– Meiltä käytiin kyselemässä, tarvittaisiinko tähän kohdevalot, vai riittäisikö sellainen tavallinen ulkovalaistus, Severi Huhtanen ja Jasper Jatuli kertovat.

Kaksikko on tähän saakka käynyt muiden skeittareiden tapaan naapurikuntien parkeissa. Pientä ensiapua Pälkäneen parkin odottajille tarjosi tori, jonka uudella asvaltilla pystyi lautailemaan ja tekemään temppuja.

Parkin valmistuminen alkaa näkyä myös katukuvassa: entistä useamman koulurepussa kulkee rullalauta, ja monet jäävät suoraan koulusta skeittaamaan.