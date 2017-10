Tomaatin heittäjä keskeytti tubettajan

– Kyllä pallo on nyt minun mielestäni eniten Ely-keskuksella, pohtii Aapiskukon yrittäjä Mirja Merikari.

Hän viittaa sekaiseen vyyhtiin, joka on kietoutunut Aapiskukon huoltoaseman ympäristöluvan ympärille. Pirkanmaan Ely-keskuksen patistelemaksi joutunut Pälkäneen kunnan rakennus- ja ympäristöjaos linjasi viime viikolla, että Aapiskukon tulee joko lopettaa polttoaineen jakelu, hakea uutta ympäristölupaa tai esittää tiedot siitä, ettei asema sijaitse pohjavesialueella. Jos uutta lupaa haetaan tai uusia tietoja esitellään, on asia hoidettava syyskuun loppuun mennessä. Mikäli polttoainejakelu lopetetaan, tulee sen tapahtua ensi vuoden loppuun mennessä.

Jaos tehosti linjaustaan 500 000 euron uhkasakolla.

Pälkäneen ympäristönsuojelusihteeri Hannu Niukkasen mukaan Aapiskukon asiassa on tuotu esiin uusia selvityksiä, joiden vuoksi Ely-keskuksen tulee arvioida, tarvitseeko huoltoasema ympäristölupaa enää lainkaan. Lupa kävisi tarpeettomaksi esimerkiksi silloin, jos jakeluasema ei enää sijaitsisi vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella. Aapiskukon tutkimustulosten – joihin kunnan rakennus- ja ympäristöjaoskin edellisessä kokouksessaan perehtyi – perusteella on kyseenalaista, sijaitseeko jakeluasema tuonkaltaisella alueella.

– Aapiskukko on määritelty samalle pohjavesialueelle kuin yli kolmen kilometrin päässä sijaitseva Kinnalan vedenottamo, vaikka se ei olekaan niin. Vedenpinta on Kinnalassa yhdeksän metriä ylempänä, ja välissä on tutkimuksissa todettuja kalliokynnyksiä. Ensimmäisen luokan pohjavesialueeksi määrittelyn edellyttämälle vedenottamolle ei Aapiskukon alueella ole missään paikkaa, alueen pohjavesitutkimuksia tehneen Suomen Pohjavesitekniikka Oy:n Risto Reijonen summaa.

Hän muistuttaa, että tekopohjavesilaitosta lähistölle mielivän yhtiön Tavasenkin viimeisimmissä suunnitelmissa on laitokselle suunniteltu imeytysalue Aapiskukon naapurin, joka vain entisestään tehostaisi pohjaveden virtauksia Aapiskukon alueelta pohjavesialueen ulkopuolelle.

Tuloksia analysoinut harjututkimuksiin erikoistunut Turun yliopiston filosofian tohtori Joni Mäkinen päätyi omassa lausunnossaan samaan lopputulokseen. Maaperässä on materiaaleja, joita vesi läpäisee huonosti, ja pohjavesi virtaa Aapiskukolta kohti rauniokirkkoa ja edelleen Kostianvirran suuntaan sinne purkautuen. Aiemmissa tutkimuksissa on jo todettu, ettei huoltoasema voi vaarantaa harjun toisella puolella olevia Keiniänrannan Natura-alueita.

Pohjavesi vaikuttaa olevan kaikin puolin turvassa huoltoasemalta.

”Tutkittu alue rajattava pois”

Aapiskukon ja Nesteen tutkimusten myötä saatiin puuttuva pohjavesitieto, jota korkein hallinto-oikeus piti tärkeänä aikaisemmassa, vuonna 2013 antamassaan päätöksessä. Korkein hallinto-oikeus piti voimassa Ely-keskuksen tekemän valituksen huoltoaseman ympäristöluvasta katsottuaan Ely-keskuksen tavoin, että ympäristöluvan myöntänyt Pälkäneen kunta ei ollut tehnyt riittäviä pohjavesiselvityksiä alueella luvan myöntäessään.

Samalla riittämättömien selvitysten perusteella vuonna 2015 torpattiin asemakaavan muutos, jolla huoltoaseman mittarikentät olisi siirretty pois nykyiseltä pohjavesialueeksi määritellyltä alueelta.

– Aapiskukon tontilla ja sen ympäristössä nyt tehdyt selvitykset ovat hyvin perusteelliset. Aika paljon tämä muutti aiempaa olettamaa, Reijonen toteaa.

Oikeuskäsittelyn pohjana olleissa selvityksissä pohjaveden oletettiin virtaavan etelä-lounaaseen ja purkautuvan Mallasveteen.

Tuoreimpia tutkimuksia on tehty useassa vaiheessa Aapiskukon kiinteistöllä ja sen lähialueella vuodesta 2014 lähtien erilaisten havaintoputkien asennusten, mittausten ja maatutkauksien kautta. Saadut tulokset on yhdistetty Ely-keskuksen käynnistämän pohjavesialuerajauksen muutosprosessin yhteydessä tekemiin ja tekopohjavesiyhtiö Tavasen suorittamiin tutkimuksiin.

– Tuloksissa ei ole ristiriitaa, kun asiaa on vasta nyt selvitetty tutkimuksin ensi kertaa, Reijonen huomauttaa.

Hän odottaa Ely-keskuksen hoitavan pitkään käynnissä olleen pohjavesialueen rajausasian kuntoon, vaikka virastossa ei olekaan oltu tutkimusten suuntaamisen opastuksessa aivan niin avuliaita kuin Neste, Aapiskukon yrittäjä Merikari ja Pälkäneen kunta olisivat toivoneet.

– Ely-keskuksesta on selvityksiä vaadittu, niitä on tehty ja niistä on myös heitä informoitu. Pohjavesialuerajaus on heidän ratkaistavissaan, ja jos luonnontieteellisesti ajattelee, tutkittu alue pitää nyt tulosten perusteella rajata pois.

Uusi ohjeistus ei enää kiellä

Aapiskukon bensanmyynnin jatkumisen kannalta pohjavesirajauksella ei välttämättä ole lopulta kuitenkaan merkitystä. Ympäristöministeriön uusi ohjeistus ei enää kiellä jakeluaseman sijaintia pohjavesialueella, ja tämän linjauksen mukaisesti on jo myönnetty lupia, joista alueelliset Ely-keskukset eivät ole katsoneet tarpeelliseksi valittaa. Neste on jo aiemmin luvannut järjestää Aapiskukolle tehokkaimmat mahdolliset ympäristönsuojausmenetelmät uuden luvan myöntämisen yhteydessä.

Sen sijaan Ely-keskus on käynnistänyt uudestaan vuonna 2011 pohjavesirajaus muutostyön, jossa ensimmäisen luokan pohjavesialue laajennettaisiin takaisin aina kunnan keskustaan, jopa Kostianvirtaan saakka. Se olisi Pälkäneen kunnalle uusi kova kolaus.

Mirja Merikarin mielestä on pelättävissä, että Aapiskukko on ennakkotapaus ja lähtöpassit saisivat jakeluasemien lisäksi useimmat pohjavesialueella sijaitsevat ympäristölupaa edellyttävät yritykset myös Kankaanmaan yritysalueelta: Jäljelle jääville toimijoille – maanviljelijöitä myöten – tulisi luultavasti noudatettavaksi tiukka ohjeistus esimerkiksi sallituista päästöistä. Toisin kuin Tavasen YVA-selvityksessä on arvioitu, vaikkapa maalämpö jäisi laajalla alueella kiinteistönomistajille jatkossa joko kokonaan kielletyksi tai tuhansien eurojen arvoisella luvalla sallituksi lämmitysmuodoksi.

Muutoksen tuomat rajoitukset ja velvoitteet voivat jäädä pitkäksi voimaan, vaikka tekopohjavesiyhtiö Tavase jäisi lopulta toteutumatta. Risto Reijonen ymmärtääkin niitä, jotka näkevät pohjavesialuerajauksen muuttamisella yhteyksiä tekopohjavesiyhtiöön.

– Jos Tavasea ei olisi, ei tällaisista tarvitsisi mielestäni edes keskustella. Aapiskukonkin tapauksessa Kinnalan vedenottamo on pohjavesirajan takana. Aapiskukon alueelta ei löydetty pohjavesistä vähäisintäkään merkkiä jakelutoiminnan vaikutuksista. Sen sijaan tiealueen läheisyydestä löytyi haitallisen korkeita pohjaveden suolapitoisuuksia, mikä osoittaa tien olevan huomattava riski pohjavedelle. Miksi Ely-keskus on toisaalta haluton vaatimaan suojauksia viereiselle Lahdentielle? Merikari ihmettelee.

Hänen mielestään tarvitaan niin teitä, jakeluasemia kuin pohjavesien suojeluakin.

Merikari pitää silti ongelmallisena sitä, että suuriakin taloudellisia vaikutuksia laajalti aiheuttavista pohjavesialuerajauksista ja niiden muutoksista voivat päättää yksipuolisesti Ely-keskukset ilman minkäänlaista valitusoikeutta.