Sammakko väistäköön ihmistä

Syksy on saapunut ja sen mukana vaarat hirvieläimistä teillä. Havaintojen mukaan hirvien kiima-aika alkoi itäisissä metsissä kaksi viikkoa sitten. Se laittoi hirvisonnit liikkeelle. Metsän antimien ehtyessä myös muut hirvet, valkohännät ja metsäkauriit lähtevät ruoan perään. Ajojahtikauden alkuun asti hirvet ylittävät tiet varsin tutuissa paikoissa, useimmiten aamu- ja iltahämärissä sekä pimeän ensi tunteina.

Ajometsästys alkaa lakimuutoksen myöhentämänä vasta 14. lokakuuta. On ilmeistä, että kaikki seurueet aloittavat ajot likimain yhtä aikaa kello 8–10 tuona aamuna, mikä merkitsee, että iso osa alueen hirvistäkin lähtee liikkeelle, viimeistään pitkin päivää. Jos hirvi lähtee karkkoon niin, ettei koira seuraa sitä, se useimmin noudattaa perinteisiä reittejä. Jos taas perässä on koira, mennään mistä vaan – vaikka keskellä Kyynärön kylää vasan kanssa pihakaivon yli, kuten kävi taannoin.

Turvallisuuden takia on hyvä tuntea teiden ylityspaikkoja. Tiellä 3200 Padasjoelta ajettaessa ensimmäinen peura- ja hirvireitti menee yli ensimmäisten 200 metrin matkalla kunnanrajasta. Seuraavat vaaranpaikat ovat niin sanotun Kelkankylän suoralla mäkien päällystät, varsinkin suoran keskivaiheilla oleva kumpare. Seuraava paikka on Mattilan tienhaarasta 50–200 metriä Kyynäröön päin. Kyynärö-Kasiniemi- reitillä yleisimmät ylimenokohdat ovat Leponenän tienhaaran maasto ja Mustijärven talosta puoli kilometriä kumpaankin suuntaan. Rautajärven suuntaan varovaisuus on tarpeen heti Rauhamäen tienhaaran jälkeen ja Hirventien risteyksen jälkeen Kansanahon ja Kivelän talojen välissä. Padankoskelle mentäessä kohtaaminen on todennäköisintä alueella, joka alkaa 200 metriä ennen Hirvijärveä ja päättyy Ruljan tiehaaran paikkeilla. Rautajärveltä Luopioisiin suunnattaessa vaarallisin alue on Peltomäen tienhaaran ja jäteaseman välissä. Pohjaan päin tilanteet alkavat Kaivokorven tienhaarasta ja jatkuvat kyläasutukseen saakka, vaarallisimpana kunnanrajan tienoot.

Muiden hirvieläinten polut yhtyvät näihin vain osittain. Kyynäröllä lavan seutu on vaara-aluetta ja Rautajärvellä peurat tapaavat kuljeskella liki kylää, jokaisen tien suunnassa. Vaarallisin alue alkaa tiellä 322 Pentinvuoresta ja kolarit ovat osoittaneet sen jatkuvan yhtenäisenä aina Niitty-Seppälään asti. Viime viikkojen havaintoja on Luopioisten keskustan kohdalta ja areenan Holjan puolelta, asutuksen seasta. Peuroja eivät monet seurueet metsästä hirvijahtien aikaan, paitsi vahtimalla, mutta jo hirvenajo sinänsä laittaa muitakin eläimiä liikkeelle. Ajavista koirista osa ei tee eroa hirven ja muiden välillä.

Pertti Salminen

Kyynärö