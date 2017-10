Holjan jätepiste poistui

Taidetien tulvivista roska-astioista valokuvia Facebookissa jakanut Teemu Luoto nostatti pienen kansanliikkeen Kuhmalahdella. Moni taiteen ystävä paheksui Taidepappilan pihapiiriä turmelevaa näkyä, ja aktiivisimmat ottivat Pirkanmaan Jätehuoltoon yhteyttä, kun näkivät, millaisessa kunnossa Taidetien varsi on. Jätehuolto lupasikin siistiä alueen, mutta Taidepappilan isännän toiveena on, että jätepiste siirrettäisiin sopivampaan paikkaan.

”Kun ostin Kuhmalahden pappilan, olin ihastunut siihen että ympäristö oli puhdasta maaseutua, peltojen ympäröimä. Kunta sai ostettua maa-alueen pappilan edestä ja sitten alkoi tapahtua. Ensin kysyttiin lupaa paloaseman pystytykseen, ok! Paloasema lisäsi turvallisuutta. Sitten kysyttiin voisiko jätevedenpuhdistamo tulla pappilan viereen. Jos ei haise, niin voi tulla. Vuonna 2001 yllättäen pappilan eteen oli asvaltoitu iso alue, kysyin työmiehiltä mitä tähän on tulossa, ”ongelmajäte-asema”! Olin järkyttynyt. Kunta väitti lähettäneensä tästä tiedon minulle. Tässä näkyy tulos, joka paikassa on roskia, joita välillä siivoan. Kyllä ottaa aivoon: kiitos kunnan päättäjät – kulttuurin viholliset! Taidetien voisi muuttaa Kaatopaikantieksi”, Luoto kirjoitti Facebookissa.