Tänä vuonna palkitaan Vuoden Pälkäneläisen lisäksi myös Nuori Pälkäneläinen

Pimmeemmän kaupan ilta tuo kuhinaa Luopioisten ja Aitoon kyläkuvaan lokakuun viimeisenä perjantaina.

Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma on kuukauden pimeämpi versio Pälkäneellä syyskuun lopussa pidetystä Pimeen kaupan illasta. Molemmissa perusidea on sama: kylän liikkeet palvelevat myöhempään, jotta myös muualla työssäkäyvät ja viikonlopun viettoon saapuvat mökkiläiset ehtivät ostoksille. Lisäksi iltaan ladataan huipputarjouksia, jotka ovat voimassa vain tapahtuman ajan. Myymälöissä ja kylällä on paljon muutakin ohjelmaa, esimerkiksi arvontoja, maistiaisia ja tarjoilua.

Pimmeemmän kaupan ilta järjestetään perjantaina 27.10. kello 16–20. Illan tarkempi ohjelma ja liikkeiden tarjoukset löytyvät ensiviikkoisen Sydän-Hämeen Syyslehden välissä jaettavasta liitelehdestä sekä tapahtuman Facebook-sivuilta.

Tapahtumaillan ajaksi Luopioisten tarjontaa täydentävät myös pop up -myymälät ja sivukulmilta kylälle tuotavat palvelut. Yritykset, yhdistykset, kädentaitajat ja muut toimijat voivat esitellä toimintaansa ja myydä tuotteitaan torilla tai Mikkolan Navetalla.

– Navetalta on varattu jo kuusi pöytäpaikkaa, mutta joitain sisätiloihin sopivia myyjiä mahtuu vielä mukaan, Luopioisten yrittäjien toiminnanjohtaja Seppo Kääriäinen sanoo.